藍白合生變？北市議員藍喊單獨過半、白拚4+2 黃國昌：綠席次變少就好

民眾黨主席黃國昌日前喊出2026年選舉台北市議員要「4+2全壘打」，國民黨台北市黨部主委戴錫欽則說，國民黨將衡量各區實力「務必單獨過半」，形同不會讓民眾黨席次。對於外界質疑藍白合是否有變數？黃國昌今（24日）表示，他不會讓藍白合出現變數，這兩個目標要達成很簡單，讓民進黨的席次變少，就可以達成了。

針對藍白合是否出現變數，黃國昌表示，「不會讓藍白合出現變數，這兩個目標要達成很簡單，就讓民進黨的席次變少就可以達成」。他也提到，2026年地方選舉跟國民黨彼此之間的合作，首先要談政策、價值跟願景，目前雙方智庫相互聯繫，看怎麼樣能夠順利對接。再來，在這個前提之上，現在去談有關於縣市長還有些太早，正常的程序應該是兩個政黨提名、徵召的作業先進行，有重疊的部分大家再來看有沒有可能相互合作，路要一步一步往前走，不用馬上談哪些縣市的結論。

至於國民黨團擬修法保障中配參政權，黃國昌說，中配在兩岸人民關係條例、國籍法下應該如何正確解釋適用，各方討論都非常多，但讓人困惑的是，即使是民進黨各部會的看法也不同，內政部長劉世芳應該先去看相關法律彼此之間的關係，若只是恣意解釋法律，只能說是失職。

