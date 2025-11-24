藍白合生變？戴錫欽喊單獨過半、白拚4+2！ 黃國昌：綠營席次變少可達成

民眾黨立委黃國昌舉行「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會。楊亞璇攝



2026北市議員選舉激烈，民眾黨除了4席議員拚連任，中正萬華、松山信義選區明年將各提名1人，民眾黨主席黃國昌日前自信喊話，對議會席次「4+2全壘打」有百分之百信心。國民黨台北市黨部主委戴錫欽強調，國民黨也會衡量各區實力「務必單獨過半」。對此，黃國昌今（11/24）說，「這兩個目標要達成很簡單啊，就讓民進黨的席次變少就可以達成。」

黃國昌今早舉行「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會，在聯訪時做以上表示。北市如何藍白合？戴錫欽日前表示，民眾黨希望在北市議員「4+2全壘打」，也就是在現任4席議員加上中正萬華、松山信義2席「全壘打」，他充分尊重民眾黨提名策略，國民黨會衡量各選區議員實力，「務必讓國民黨單獨過半，也務必讓國民黨及友軍議員席次極大化。」媒體問及是否讓藍白合出現變數？黃國昌回應「不會讓藍白合出現變數啊，這兩個目標要達成很簡單啊，就讓民進黨的席次變少就可以達成。」

對於國民黨主席鄭麗文昨去雲林縣，表態支持立委張嘉郡選雲林縣長，民眾黨在其他縣市還有被禮讓空間？黃國昌說，有關於在2026年地方選舉跟國民黨彼此之間的合作，還是按照既定步伐，第一個，先談政策、價值跟願景，因此目前雙方智庫要相互聯繫、怎麼樣能夠順利對接，針對大家所關心地方治理上 應優先推動的議題，提出政策主張，看大家是否有共同努力推進的目標。

黃國昌強調，在這前提之上，現在去談有關於縣市長，可能還有一些太早，因為正常程序應該是說，兩個各自的政黨彼此相關的提名、甚至徵召作業，每個政黨有他的主體性，就先進行，「如果提名、徵召有重疊的部分，看透過怎麼樣方式，是否有可能相互的合作」。

他說，在立院也常常碰到張嘉郡、陳玉珍，他們的表現也都非常得好，在立院大家都是好同事，只是說2026年有關於地方選舉的事情，牽涉到政黨跟政黨的合作、以及合作機制的部分，可能要等到路一步步往前走 ，不用那麼急，馬上跳到一些特定縣市說是不是只有國民黨會推出候選人，民眾黨一定不會推出候選人，還沒有必要在前面一些程序、該談的事情還沒談完之前，就直接跳到特定縣市的結論上面。

