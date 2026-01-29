藍白合生變？柯文哲接掌民眾黨國家治理學院 綠委：國民黨要傷腦筋

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨前主席柯文哲，即便沒有黨魁身分，但仍是白營的精神領袖，因此外界時常將柯文哲與現任黨主席黃國昌，並列為黨內的「兩個太陽」；如今，民眾黨中央委員會昨（28）日宣布，柯文哲擔任該黨的國家治理學院院長，由於兩人路線有所不同，更讓外界好奇藍白合作是否會生變。對此，民進黨立委范雲、張雅琳今（29）日皆認為國民黨要傷腦筋。





民進黨團今日上午召開記者會，批評藍白明天恐上演爭議法案大清倉；記者提問時事，柯文哲已經接任民眾黨國家治理學院院長，怎麼看柯文哲是否更有機會掌控民眾黨，由於柯文哲與黃國昌路線較不同，未來是不是藍白合可能生變，以及變成未來和綠營會有合作？

快新聞／藍白合生變？柯文哲接掌民眾黨國家治理學院 綠委開酸了

民進黨立委張雅琳。（圖／民視新聞）

對此，范雲表示，若黃國昌不當立委後，到底要怎麼樣在民眾黨發揮影響力，應該藍營會比綠營更焦慮；至於張雅琳則回應，過去兩年，黃國昌基本上是國民黨立院黨團總召傅崐萁小弟，對於民眾黨的路線可能會完全被侵蝕，接下來柯文哲如何發揮影響力，這是國民黨要傷透腦筋的事情。





