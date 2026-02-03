藍白合的大局觀、小局觀與個人觀
近年來，台灣政壇在藍綠對峙的格局下，「白色力量」的民眾黨試圖崛起，柯文哲作為民眾黨前主席，其近期的一系列言論和行動，不僅反映了第三勢力的戰略困境，更凸顯了在野陣營團結的迫切性。柯文哲及民眾黨如果不能其路徑選擇與公開言論的機會主義短視傾向，則藍白合必定前途多艱。
在考量藍白合的問題上，國民黨與民眾黨截然不同，必須從大局觀、小局觀與個人觀三個層次進行衡量。
大局觀：國家發展、執政權歸屬與兩岸關係
藍白合的大局觀，首當其衝要關注的是整個國家的發展、執政權的合理歸屬以及兩岸關係的和平穩定。
從國家發展的角度來看，台灣目前面臨著諸多挑戰，如少子化問題嚴重、經濟結構有待優化、社會福利體系需要完善等。這些問題的解決需要一個穩定且有效的政府來推動相關政策的實施。藍白若能合作，整合非綠與中間選民的力量，避免票源分裂，就能在選舉中提升對民進黨的競爭力，進而獲得執政權，為國家的發展制定更合理、更全面的政策。
執政權的合理歸屬也是大局觀中的重要一環。民主政治的核心在於選民的意志能夠得到真實體現，而選票的合理分配是實現這一目標的關鍵。藍白合作可以避免因選票分散而導致執政權落入民意少數的政黨手中。民進黨長期執政以來，在許多政策上偏離了民眾的需求，甚至出現了「贏者全拿」的心態，不願與在野黨協商合作。藍白合作形成在野合力，可以取得執政權，避免再有目前以百分之四十民意執政的謬誤。
兩岸關係更是台灣發展中不容忽視的大局。當前兩岸關係緊張，民進黨當局拒不承認九二共識，大搞分裂活動，嚴重損害了兩岸關係的和平穩定，也給台灣的經濟發展和民眾生活帶來了巨大風險。藍白合作可以在兩岸關係上形成更務實的政策方向，反對台獨，推動兩岸交流與合作，為台灣的發展創造和平穩定的外部環境。這不僅符合台灣民眾的根本利益，也是對歷史和現實的正確回應。
小局觀：民眾黨的發展前景
中層的小局觀主要涉及政黨發展問題，對於柯文哲和民眾黨來說，就是民眾黨自身的發展。民眾黨目前以八席立委維持了超過小黨的能量，在一定程度上取得了關鍵少數的地位。然而，要成為真正具有影響力和代表性的政黨，民眾黨還有很長的路要走。
民眾黨目前面臨著諸多內部和外部的挑戰。在內部，政黨的組織建設、政策制定和人才培養等方面遠遠不足。例如，在政策制定上，缺乏系統性和前瞻性，往往難以提出具有針對性和可操作性的方案；在人才培養方面，缺乏完善的機制，難以吸引和留住優秀人才。在外部，民眾黨面臨著民進黨的打壓和國民黨的競爭。民進黨為了維護自身的執政地位，不惜使用各種手段打壓民眾黨，如通過司法手段進行政治迫害，在媒體上進行抹黑等。國民黨則在選票和政治資源上與民眾黨存在一定的競爭關係。
在這樣的情況下，民眾黨要想實現自身的發展，藍白合作是一個重要的途徑。通過與國民黨的合作，民眾黨可以借助國民黨的資源和影響力，提升自身的政治地位和社會認可度。例如，在立法院中，國民黨與民眾黨在關鍵議題上的合作，已經多次封殺民進黨不合理提案，如1.25兆國防特別條例草案屢遭藍白聯手否決、要求總統國情報告接受諮詢等案例，彰顯了在野黨團結時的議事主導力。這種合作不僅可以為民眾黨贏得更多的政治資本，也可以為其未來的发展奠定良好的基礎。
許多人擔憂，柯文哲近期的一些言論和行動卻背離了大局觀和小局觀的要求。他對國民黨的批判性言論，如「國民黨別太高估自己實力」等，忽略了在野黨的共同敵人—民進黨的執政失誤。這種言論不僅加深了在野分裂，也壓縮了理性協商的空間，使民眾黨在與國民黨的合作中處於離心地位。這種敵友不分的態度，不利於民眾黨在複雜的政治環境中生存和发展。
個人觀：個人生涯發展問題
底層是個人觀，即各人生涯發展問題。柯文哲作為民眾黨的代表人物，他的個人言行和政治選擇不僅影響著民眾黨的发展，也關係到他自身的政治生涯。
柯文哲在政治上有著一定的企圖心，他希望能夠在台灣政壇上取得更高的地位和更大的成就。然而，他的某些言行和做法卻與他的政治目标背道而馳。例如，他在評論台北市長蔣萬安的免費營養午餐政策時，批判是民粹操作，是在「騙選票」。這種言論不僅引起了藍營從政人士和支持者的不滿，也讓他在民眾中的形象受到了一定的損害。此外，他把民進黨惡搞的大罷免全盤失利，全往自身攬是全民為了搶救在監的柯文哲，把自己形容成先知和救世主。這種自大和短視的言論，進一步暴露了他個人觀的偏差。
柯文哲在政治獻金爭議爆發後，坦言「民眾質疑的不是我的清廉，而是我的治國能力（連獻金報帳都一團亂）」。這反映出他在自我認知上存在一定的問題，缺乏對自身政治操守的清醒認識。他在政局的判斷上也常未能準確把握政治形勢的發展變化，做出符合自身利益和民眾需求的决策。
從個人觀的角度來看，柯文哲應該認識到，他的政治生涯與民眾黨的發展以及台灣的整體利益是息息相關的。他不能將個人的政治利益置於大局和小局之上。他需要放下自己的執念與短期，以更加開放和包容的心態與國民黨進行合作，共同為台灣的整體發展和民眾的福祉而努力。只有在大局上做出卓越貢獻，他及民眾黨才能在政治上取得更大的成就，實現政黨和自己的人生價值。
柯文哲應以大局為重，推動藍白合
柯文哲在藍白合的問題上，目前是否存在大局觀缺失、小局觀偏差和個人觀短視的問題，各方議論紛紛。他需要清醒地認識到，藍白合作是台灣在野陣營的必然選擇，是符合國家、政黨和個人利益的唯一道路。
在大局觀方面，柯文哲應與國民黨同心攜手，共同推動兩岸關係的和平發展。同時關注國家的整體發展，在經濟、社會、民生等領域提出具有建設性的政策和方案，為台灣的常用發展貢獻力量。在面對民進黨圖謀私利和執政失誤時，要與國民黨形成在野合力的堅固戰線，進行有效制衡，迫使執政黨回應民意，改善施政。
在小局觀方面，柯文哲應該認清民眾黨的發展離不開與國民黨的合作，不容有二心。他要放下對國民黨的偏見和批判，以理性和務實的與國民黨進行協商和合作。在立法院中，必須與國民黨在關鍵議題上保持一致，共同封殺民進黨的不合理提案，推動有利於民眾的政策通過。同時，要借助國民黨的資源和影響力，加強民眾黨的自身建设，提升政黨的組織能力和政策水平。
在個人觀方面，柯文哲應該進行深刻的自我反省，認識到自己的不足和偏差，放下自己的執念和自大，以更加謙遜和務實的態度規劃政治生涯。在與國民黨合作的過程中，要尊重對方的立場和意見，學會妥協和讓步，以實現共同的目標。同時，要注重自身的形象塑造，以更具大局意識和正面形象出现在公眾面前，赢得民眾的支持和信任。
面對民進黨的霸道執政和凶險的兩岸關係，台灣的政治發展需要藍白合作，需要柯文哲等政治人物以大局為重。只有摒棄短視和自私的意念，堅持藍白共同執政，藍白合作才能取得實質的進展，台灣的民主政治才能走向更加穩定和成熟的未來。
【作者 陳國祥／政治大學新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央通訊社董事長、中央選舉委員會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、臺北市政府客家事務委員會委員、《中國時報》特約主筆、時報育才董事長。 現為<大師鏈>傳媒顧問。】
