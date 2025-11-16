（圖／本報系資料照）

國民黨和民眾黨兩黨主席近日可望會面，討論選舉藍白合及聯合治理等想法。在野勢力的整合始終是一道既現實又詭譎的難題，「藍白究竟能否合作」反映出政黨之間的理念差異、利益盤算與彼此的權力焦慮。但「政治不是算術，是化學」，能否合作從來不是把席次、政見加一加那麼簡單，而是要看不同元素在不同環境下是否仍能產生穩定結合。

從近來一連串的訊號看來，藍白雙方都知道「合作」這件事的重要性。藍營希望延續地方執政成果並避免內耗，白營則在組織薄弱、資源有限的條件下尋求更大的政治舞台。兩邊都在釋出某種程度的善意，一邊討論2026選舉提名辦法、合作時間表，另一邊提出聯合政府、小內閣合作等想像，看似充滿可能性。

但政治的現實比表面的語言更直接。兩個政黨若要互信，需要的不只是公開會面，而是一場逐條逐項的價值對話。「合作是建立在彼此了解的基礎上，沒有了解的合作，只是互相利用」。

這段時間各方提出的主張其實透露出同一件事，那就是「時間」正在壓迫所有人。白營把明年3月當成底線，希望能至少確認新北市長人選或藍白整合方式；藍營則強調不會拖太久，但也無法讓合作壓過原本的提名流程。這是典型的政治博弈，誰願意先說出條件的一方，誰就容易成為談判的弱點。

若把視野放得更遠一點，藍白合作的可能性仍然存在。因為政黨的根本任務是讓更多選民認同它能帶來更好的未來。如果藍白都認為執政是共同目標，是替台灣帶來穩定、改善經濟與治理的方式，那麼在某些議題上求同存異並非不可能。只是在台灣的政治場景裡，任何合作都需要一個故事，需要說服基層與中間選民，也需要一個清楚的共同願景。若只是權力分配的算計，終究走不長久。

當前的社會期待，人民要的不是政治明星的合照，也不是表面的協調戲碼，而是確確實實能改善百姓生活的政策藍圖。如果雙方能針對地方治理、青年參政、公共建設、財政健全等具體議題提出真正的共識，那才是合作的開始。

未來幾個月將是藍白之間試探、調整、布局的關鍵時刻。無論最後是攜手同行，還是各自努力，選民看重的並不是政黨是否握手，而是誰能真正帶來更有效率、更穩定、更具遠見的治理。選民會用選票回答，哪一種政治化學反應，才是台灣需要的結構。

藍白合作不是目的，治理才是，這句話或許可以作為這場漫長協商的核心提醒。（作者為國立台北商業大學榮譽講座教授）