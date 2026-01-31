即時中心／張英傑、許雯絜報導

2026九合一選舉倒數只剩301天，各政黨積極布局人事，在台北市議員選舉部分，「藍白合」備受矚目，不過已經瀰漫煙硝味，民眾黨台北市第五選區（中正、萬華）議員參選人吳怡萱和現任國民黨市議員鍾小平因藍白合作等議題早有數度交鋒。對此，吳怡萱今（31）日受訪時再度狠酸，鍾小平是被排除在藍白合架構之外。













吳怡萱今日跟民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌，共同來到台北市南門市場發放春聯，活動開始前接受媒體聯訪。

有媒體詢問，藍白合的情況，以及是否希望台北市長蔣萬安為吳怡萱站台，對此，吳怡萱表示，所謂「藍白合」大架構 ，現階段民眾黨跟國民黨，不管是議題或選舉上的合作，有既定的框架，相信兩個黨中央會妥善協議討論。

不過，吳怡萱話鋒一轉批評鍾小平說，在藍白合大架構整體合作之下，有一個人對她來說是例外；過去京華城案過程中， 鍾小平極盡可能，用超乎道德底線方式抹黑柯文哲，柯文哲大氣度放下成見 ，在開庭時候願意化解，但是她們看到，開庭之後鍾小平沒有想要跟柯文哲誠懇道歉，所以這對她來說，這並不是結束，而是沒有辦法在藍白合架構之內，「鍾小平在整體藍白合架構之外。」

此外，對於是否希望蔣萬安站台，吳怡萱回應，蔣萬安是三寶爸，她也有一個孩子剛出生，因此重視親子議題，包含現在年輕家庭如何養育孩子 ，這是未來重視的政見跟相關政策，如果舉辦相關活動、講座，也希望邀請蔣萬安來現場一起聽聽民眾的意見；她相信，蔣萬安在民眾黨沒有提名母雞（台北市長）的前提下，應該也會想爭取民眾黨支持者支持，所以樂觀其成，倘若有其他國民黨議員有其他的意見，也會尊重。













原文出處：快新聞／藍白合破口浮現？吳怡萱點名鍾小平：他不在合作架構內

