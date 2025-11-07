藍白合破口？鍾小平喊要黃國昌幫站台 黃：抹黃抹黑柯文哲何時道歉？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前接受廣播專訪，被問到台北市長蔣萬安是否可替民眾黨議員參選人站台，戴錫欽稱當然可以，國民黨台北市議員鍾小平則說，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，也爭取民眾黨主席黃國昌幫他們站台。黃國昌今（7）日被問及此事時說，站台不站台是以後的事，還滿遙遠的，現在最重要的事情是鍾小平惡意抹黃、抹黑民眾黨前主席柯文哲，什麼時候要出來誠心公開道歉？這才是現在要處理的問題。

廣告 廣告

黃國昌出席民眾黨團記者會。（圖／民眾之聲）

戴錫欽昨天在廣播節目專訪上表示，蔣萬安當然可以替民眾黨小雞站台，如果國民黨議員抗議，這是主委要協調的事情，他要讓國民黨議員知道，藍白要合作要誠心，民眾黨議員沒有母雞，影響當然很大，在沒有母雞的情況之下，若願意表態支持蔣萬安，沒有理由不幫民眾黨站台。鍾小平對此則說，戴錫欽提出藍白合概念，蔣萬安選市長連任時，幫民眾黨議員站台，他們是支持的，而當然既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安去幫白營站台，他們也爭取民眾黨主席黃國昌幫他們站台，這就是藍白合具體表現。

黃國昌上午在民眾黨立院黨團記者會，會後受訪被問到此事，黃國昌說，他想站台不站台，那個是未來以後的事情，還滿遙遠的，但現在最重要的事情是什麼？現在最重要的事情是鍾小平惡意抹黃、抹黑柯文哲主席，什麼時候要出來誠心公開道歉？這才是現在要處理的問題。



更多FTNN新聞網報導

黃國昌再轟卓榮泰欺騙國會 民眾黨團對NCC4位被提名人全投不同意

綠派蘇巧慧戰新北不意外 黃國昌喊恭喜：自己繼續按部就班

鄭麗文稱普丁非獨裁者 黃國昌：每個人對自己評價負責

