藍白合破局前奏？ 民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長

2026藍白合要破局了嗎？民眾黨3號下午正式徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，不過，國民黨包括立委吳宗憲、議長張勝德都有意參選，對此，陳琬惠表示三方溝通順暢，吳宗憲強調，"怎麼合作由黨高層決定"，而綠營這邊，已獲提名的林國漳表示，爭取多數支持，不會考慮藍白是否合。

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，從黨主席黃國昌手中，接過戰旗，她第二度接受徵召，參選宜蘭縣長。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠：「在我們柯前主席的，理性科學務實的這個價值下面，琬惠希望來實踐，高鐵帶來的變局，這一次宜蘭需要一位，把宜蘭放在心上，把行動放在最前面的縣長。」

民眾黨主席黃國昌：「2024年立委的選舉，有超過20%的選民，給琬惠更多的肯定，全黨上下，我們做琬惠最堅強的後盾。」

黃國昌大讚陳琬惠"有實力"，因為她2022年首度選縣長，僅獲得1萬6000多票，得票率個位數、但一年多後拚立委，選票翻了3倍突破5萬票，藍白分裂導致席次拱手讓人，這回她同樣面臨整合，包含國民黨立委吳宗憲也在經營地方、縣議長張勝德兩周前也宣布參選。不等藍白喬出人選，民眾黨搶先提名，對國民黨勢必造成壓力。

立委（國）吳宗憲：「他們提出候選人，這個不會影響到合作的部分，我們國民黨推出候選人之後，當然也會有怎麼樣合作的方式，就由黨主席他們去協調。」

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠：「不管是吳宗憲，或者是張勝德，我們三個都維持，非常好的一個溝通，協調也好比完民調也好，或社調也好，最後的結果，我們三個都會組成一個，最強的團隊。」

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳：「爭取到宜蘭縣，絕大多數的人民的支持，這個是我們的目標，所以不管藍白會不會合，我想這都不會是我們考慮的點。」

藍白整合大戲，綠營隔岸觀火，力拚單獨獲得過半選票，不管對手分不分裂，都能贏。

