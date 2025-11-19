即時中心／林韋慈報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日公開會面。談及若藍白合若遭自家人破壞該如何處理？鄭麗文表示，該怎麼辦就怎麼辦，必要時會依黨章祭出黨紀。她也點出三種情況要處分：惡意破壞、願賭不服輸，以及明知自己不是最佳人選卻堅持參選到底、導致破局者。她強調，希望各方先盡力溝通，「必要時再用各自的家規處理」。





國民兩黨主席今在會議間展開高度誠意，一再強調朝野合作。在開放媒體提問時，有記者詢問，「若破壞藍白合作的是黨內人士，雙方是否會有相對應的處分？」「未來是否『國民黨有事就是民眾黨有事』？」提問一出，讓黃國昌與鄭麗文皆露出笑意。



鄭麗文回應，兩黨各自有黨章與紀律規範，若行為違反本黨規範，「就照規定處理」。她並強調，推動合作必須有共同體認，要以台灣人民期待及國家處境為優先，「就是誠意，就是對大局的體認」。



她表示，「君子之爭嘛！」如果最強人選不是自己，也應該放下小我，為大局共同努力。兩方皆表示，希望能透過在野合作，推出地方選舉最佳人選。







原文出處：快新聞／藍白合破局誰負責？ 鄭麗文點出「3情況」要處分

