藍白合破局？柯文哲酸「國民黨別太高估自己」遭藍粉長文嗆爆

2026九合一大選年底登場，在野的國民黨、民眾黨近來動作頻頻，有意促成「藍白合」共推候選人，但雙方似乎仍在暗中較勁。民眾黨前柯文哲昨（18日）就脫口稱，「國民黨不要太高估自己的實力」，還批評台北市長蔣萬安的政策是「騙選票」；雖然藍營目前未出言反擊，但相關言論似乎引發國民黨支持者不滿，親藍粉專忍不住以長文開嗆，「要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你」。

據悉，柯文哲昨（18日）出席活動聲稱，若不是大罷免32：0、他可能還在看守所裡，相信很多人是為了救他出來、才去投票，話鋒一轉突開炮，「我的意思是，國民黨不要太高估自己實力」，後來談到蔣萬安的營養午餐免費政策，柯文哲更直言「基本上就是民粹政治」、「好啦，我也知道你在騙選票」。種種言論引發親藍粉專「政客爽」不滿，發長文開噴，「柯文哲真的有心要藍白合下架民進黨？還是純粹不想被抓回去關？」強調自己過去在柯文哲落難時、從未落井下石過一句，「但柯文哲要嘴砲，一定陪你嘴。」

藍白合破裂？柯文哲酸「國民黨別太高估自己」惹怒藍粉…遭嗆：要開戰沒人怕你

柯文哲談及蔣萬安的營養午餐免費政策，直言「我也知道你在騙選票」。（圖／民視新聞）

柯文哲酸蔣萬安騙選票！親藍粉專不忍了

政客爽表示，柯文哲用1句「騙選票」貼標籤攻擊，不僅連民眾黨自家的新竹市長高虹安也一起罵，民眾黨主席黃國昌也曾力挺該政策，「他就坐你旁邊，是連黨主席的臉也打就對了？你意思是黃國昌跟高虹安在騙選票嗎？」至於柯文哲酸國民黨「不要太高估自己實力」，還聲稱自己很愛數據、做過研究，政客爽反嗆「這是全世界最好笑的事情」，柯去年曾喊「2026藍白合別再讓3％、6％」，然而侯友宜在2024總統大選足足贏柯文哲7%，「你們民眾黨在總統大選的民調數據要不要拿出來講一下？你怎麼從老二變老三的？海水退了你的褲子勒？」

政客爽狠批，柯文哲稱大罷免32:0，是因為很多人為了救他才去投票，「更是荒唐至極」、「莫名其妙把一堆非藍非白的公民強行變成柯粉，你覺得這對民眾黨是好事嗎？」政客爽指出，在823大罷免結果出爐的時刻，當時國民黨馬上喊「釋放柯文哲」，令國內新聞聚焦在此事上，也讓藍白在立法院穩定合作至今；國民黨後來創造「萊爾校長」宣傳片，更成功突破藍白同溫層，「幫民眾黨提的核三拉了多少票？你柯文哲有感謝一下嗎？」

藍白合破裂？柯文哲酸「國民黨別太高估自己」惹怒藍粉…遭嗆：要開戰沒人怕你

國民黨、民眾黨近年積極力促藍白合。左為國民黨主席鄭麗文、右為民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞資料照）

很多藍粉仍看柯文哲不順眼？粉專嗆：要合作就講話客氣一點

對此，政客爽強調「政治合作是互相，不是靠貶損合作方來捧高自己」，更直言「直到今天還很多藍營的支持者看你柯文哲不順眼，很多只是從『討厭』變成『不願意批評』。」政客爽直言，民眾黨光是「木可公司」、「政治獻金」爭議就跑了一堆支持者，「你敢讓民眾黨要選縣市長的、要選議員的，在路上喊一句『國民黨不要太高估自己實力，藍營支持者不用你們的票』，可以試試看結果會怎樣。」文末也撂下狠話，「柯文哲是在土城待太久真的不了解狀況？要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你。」





