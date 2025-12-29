藍白合破局？鄭麗文曝「徵召李四川」選新北 民眾黨：尊重

新北市 / 綜合報導

2026新北市長選舉，由誰來接棒現任市長侯友宜，國民黨主席鄭麗文今(29)日在節目上，直接點名台北市副市長李四川有 任 務在身，希望明年再徵召，言下之意確定由李四川出戰嗎？民眾黨方面，黨主席黃國昌日前表態有意參選，造勢活動更找來前主席柯文哲站台，如今面對藍營可能派出李四川，民眾黨表示，藍白之間會有好的機制共推最強人選。

主持人王淺秋VS.國民黨主席鄭麗文說：「我會盡快，但是也要考慮到李四川，他現在還有任務，他還在台北市政府上班，你看我講的這麼白。」一陣歡笑中似乎也拍定參戰人選，國民黨主席鄭麗文廣播上透露，將由台北市副市長李四川接班新北。

主持人王淺秋VS.國民黨主席鄭麗文說：「我不希望把這個選舉的時程拉得這麼長，所以我會等到明年，就不需要這麼早就徵召他們。」不只曝光徵召時程就在明年，鄭麗文也說新北的整合工作，不至於走到初選，但鄭主席這番話黨中央緊急喊卡，組發會主委李哲華澄清，主席話講太快還是會依照程序，讓有意參選人先行協調。

民眾黨主席黃國昌(12.27)說：「過去新北市民給了，中國國民黨16年的時間，我要拜託新北市民給我4年的時間。」喊話新北市民給他機會，民眾黨主席黃國昌，兩天前才在新北舉辦大造勢，更找前主席柯文哲站台助陣，正式宣布參選下屆新北市長，但沒多久鄭麗文立刻談起，自己的提名規劃，難道新北這局「藍白合作」成了絕響？

民眾黨新北黨部主委周台竹說：「如果鄭主席她確定了是李四川的話，將來就會有一個機制，因為合作一定是雙方有一個好的機制，來找出最好的人選。」只是就在雙方各有人選下，新北這局藍白要靠何種機制，產生最好人選，結果出爐前仍是先各走各的路。

