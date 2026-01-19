藍白合破滅？柯文哲開嗆蔣萬安騙票！他翻出「假老二舊帳」：要開戰沒人怕你

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲近日連番開砲，批評台北市長蔣萬安推動的「生生喝鮮奶」與營養午餐免費政策是「民粹政治、騙選票」，更直言「國民黨不要太高估自己實力」，引爆藍白關係新一波緊張。對此，臉書粉專「政客爽」今（19）日火力全開反嗆，質疑柯文哲到底是想藍白合下架民進黨，還是純粹不想被抓回去關？更撂話：「要開戰，說實話也沒人怕你。」

柯文哲批評台北市長蔣萬安推動的「生生喝鮮奶」與營養午餐免費政策是「民粹政治、騙選票」。（資料照／記者方炳超、鄧宇婷攝影）

柯文哲昨出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」時表示，大罷免32：0的結果，「很多人都是為了救阿北才去投票」，並強調自己很愛數據，也算過，要「國民黨不要太高估自己實力」；他也點名營養午餐免費政策，稱若是為了減輕家長負擔還能理解，但直指這類政策本質就是「騙選票」，甚至批評每週喝鮮奶會影響孩子中午食慾，「這騙選票非常有用，民粹政治，可是沒有實際上的意義。你也知道在騙選票，好啦好啦，要騙就去騙！」

對此，粉專「政客爽」不滿開炮，直言柯文哲一句「騙選票」，等於直接掃射包括新竹市長高虹安在內，所有實施營養午餐免費的縣市首長；「政客爽」更狠酸，兩週前民眾黨主席黃國昌才公開稱讚相關政策方向正確，「他就坐你旁邊，是連黨主席的臉也打就對了？你意思是黃國昌跟高虹安在騙選票嗎？」

粉專「政客爽」不滿開炮，直言柯文哲一句「騙選票」，等於直接掃射所有實施營養午餐免費的縣市首長。（圖／政客爽臉書）

「政客爽」也翻出2024總統大選舊帳，柯文哲口口聲聲說自己愛數據，那「假老二民調」要不要先算清楚？「2024總統大選裡，國民黨的侯友宜整整贏你7%欸！」並嘲諷柯文哲去年12月還高喊「藍白合別再讓3%、6%」，如今再談數據「是全世界最好笑的事」。

針對柯文哲稱很多人是為了救他才出來投票，「政客爽」直言這說法荒唐至極，痛批此言形同把大量「只是厭惡仇恨動員、反感罷團騷擾」的公民，硬拗成柯粉，反問「這對民眾黨真的是好事嗎？」何況823大罷免後，是國民黨第一時間喊出「釋放柯文哲」，替民眾黨成功轉移輿論焦點，甚至協助推動核三議題，「這些票是從天上掉下來的嗎？有沒有一句謝謝？」

最後，「政客爽」直言政治合作是互相，不是靠貶低盟友來抬高自己，並嗆聲：「你敢讓民眾黨要選縣市長的、要選議員的，在路上喊一句『國民黨不要太高估自己實力，藍營支持者不用你們的票』？」更補上一句重話收尾：「要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你。」

