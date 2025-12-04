藍白合破滅？陳琬惠出戰宜蘭 蔡壁如吐實話

▲民眾黨中央委員蔡壁如。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨昨（3）日召開記者會，正式徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長；不過，國民黨立委吳宗憲早就被點名接棒，而地方也有議長張勝德，近來積極掛起競選看板表態參選，外界高度關注「藍白合」列出能順利上路嗎？對此，民眾黨中央委員蔡壁如表示，兩黨目前是「既競爭，又合作」，藍白合不會隨便就破滅。

蔡壁如4日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》指出，她通常不講藍白合，而是說「在野大團結」，這是整體社會的期待，她自己在跑中南部，遇到民眾說：「2028沒把賴清德拉下來，好像會覺得台灣不平安，經濟沒辦法向前看。」蔡壁如提到，地方老百姓最重視的是民生，更直言現在整體經濟狀況「很差、很差」，青年創業更是艱困。

針對日前民眾黨發言人李有宜突宣布退黨，外傳是與黨主席黃國昌「空降」周曉芸擔任三蘆區主任有關，也讓人猜測藍白合恐破滅。蔡壁如則強調，沒有這種事，畢竟前幾個禮拜，兩黨主席才剛會談結束，雙方也都非常客氣，贊同藍白兩黨要進行密切的交流。

至於2026宜蘭縣長之戰，蔡壁如提到，陳琬惠和吳宗憲是好朋友，兩黨現在是既競爭又能達到合作的效果，先各自表態，大家再來談合作，之後勢必要有透明、公開的機制，「我覺得也沒那麼悲觀啦」，這是帶著社會多數人的期望，所以藍白也不會隨隨便便就破滅。

