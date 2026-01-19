藍白合破裂？柯文哲嗆蔣萬安騙票 他翻「假老二民調」：要開戰沒人怕你
記者陳思妤／台北報導
台北市長蔣萬安力推「生生喝鮮奶」，日前宣布國中小營養午餐全面免費，想選新北市長的民眾黨主席黃國昌也稱讚政策方向「是正確的」。然而，前民眾黨主席柯文哲昨（18）日卻大嗆民粹政治、騙票，還要國民黨別高估自己，大罷免32：0是很多人為了救他。對此，臉書粉專「政客爽」今（19）日不滿轟，柯文哲真的有心要藍白合下架民進黨？還是純粹不想被抓回去關？他也翻出總統大選民調的舊帳怒嗆，褲子呢？要開戰「沒人怕你」。
柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年，他昨日出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」，聲稱大罷免32：0，相信很多人是為了要把他救出來才去投票的，「我的意思是，國民黨不要太高估自己實力」，還說自己是很愛數據的，有算過。
柯文哲也批評，營養午餐免費的政策基本上就是個民粹政治，如果說這是為了鼓勵生小孩，讓負擔比較低，「好啦！我也知道你在騙選票，不過還可以接受」，但這營養午餐免費沒特別有意義。此外，柯文哲也說，自己堅決反對每週喝鮮奶，因為小孩子早上10時喝一杯鮮奶，到了中午就會吃不下飯，導致飲食亂掉，「這騙選票非常有用，民粹政治，可是沒有實際上的意義。你也知道在騙選票，好啦好啦，要騙就去騙！」
對此，臉書粉專「政客爽」不滿開轟，柯文哲真的有心要藍白合下架民進黨？還是純粹不想被抓回去關？過去在柯文哲落難的時候，「我從未落井下石過一句，但柯文哲要嘴砲，一定陪你嘴」。
「政客爽」指出，要評論營養午餐免費，當然可以從多個面向去分析利弊，但一句「騙選票」基本上就是直接貼標籤攻擊「所有實施營養午餐免費的縣市長」，連新竹市長高虹安也一起罵進去了。且兩周前民眾黨黨主席黃國昌才力挺國民黨各縣市長實行的免費營養午餐政策，「他就坐你旁邊，是連黨主席的臉也打就對了？你意思是黃國昌跟高虹安在騙選票嗎？」
「政客爽」直言，要說「騙選票」，難道國民黨有在柯文哲土城走出來的時候酸你「假老二褲子穿了沒？」、「總統大選民調不是要算總帳嗎？」，當初是誰掛保證自己民調比較高的？柯文哲酸「國民黨不要太高估自己實力，我是個很愛數據的人，我有做過研究」，這是全世界最好笑的事情，這麼愛數據，柯文哲怎麼好意思去年12月4日喊「2026藍白合別再讓3％、6％」？
「拜託，2024總統大選裡國民黨的侯友宜整整贏你柯文哲7%欸！」政客爽批評，民眾黨在總統大選的民調數據要不要拿出來講一下？怎麼從老二變老三的？海水退了褲子勒？
政客爽直呼，柯文哲談「大罷免32比0是很多人都是為了救阿北才去投票」更是荒唐至極，這些話讓那些「只是為了不想看到仇恨台灣」、「厭惡罷團在路上在社群上騷擾路人的行徑」而出門投票的人，他們情何以堪？莫名其妙把一堆非藍非白的公民強行變成柯粉，這對民眾黨是好事嗎？
政客爽回憶，在8/23大罷免選舉結果出爐的時刻，當時國民黨馬上喊「釋放柯文哲」，讓國內新聞聚焦在這一件事情上面，讓藍白在立法院穩定合作至今。823那一場選舉，國民黨創造「萊爾校長」宣傳片，誇張的突破藍白同溫層，直接殺到綠營本陣去，幫民眾黨提的核三拉了多少票？柯文哲有感謝一下嗎？
「政治合作是互相，不是靠貶損合作方來捧高自己」，政客爽直言，講一句直白的，直到今天還很多藍營的支持者看你柯文哲不順眼，很多只是從「討厭」變成「不願意批評」。
政客爽嗆，「你敢讓民眾黨要選縣市長的、要選議員的，在路上喊一句『國民黨不要太高估自己實力，藍營支持者不用你們的票』，可以試試看結果會怎樣」，當初光是「木可公司」、「政治獻金亂七八糟」的事情，民眾黨跑了多少支持者，柯文哲是在土城待太久真的不了解狀況？要合作，大家就講話客氣一點，「要開戰，說實話也沒人怕你」。
