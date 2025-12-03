藍白合破裂？民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭 黃國昌：誠意跟善意沒有改變

記者楊士誼／台北報導

民眾黨今（3）日正式徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，被問及若民調落敗會否讓給國民黨？陳琬惠表示，自己不喜歡用「讓」字，她與吳宗憲、張勝德兩位藍營參選人有共識也希望能協調，方法就給兩黨高層討論。民眾黨主席黃國昌則強調，民眾黨的誠意跟善意沒有改變，在坐下來跟國民黨談以前，他不會把事情說得太絕對。

媒體提問，若民調輸了，是否要讓給國民黨？陳琬惠表示，自己不喜歡用「讓」字，因為沒有誰讓誰，目前宜蘭藍營有吳宗憲跟張勝德想參選縣長，三人有共識也希望可以協調，至於協調方法是什麼？就給兩邊的高層討論。她也表示，自己不斷強調要推出最強人選，決定權就交給宜蘭鄉親，他們的心意才是最重要的。

媒體追問，是否會走向藍白當市長、副市長的「基隆模式」？或是藍營當縣長，立委席次讓給白營？黃國昌回應，未來在各個縣市會秉持相同的誠意，因此進入下一階段，也就是跟國民黨正式坐下來討論以前，不會有太多預設。他強調，今天正式徵召陳琬惠，代表民眾黨相信她是最佳的選擇，「我們的誠意跟善意沒有改變」。黃國昌表示，正因如此他不會在坐下來交換意見以前把事情說得太絕對。

被問及若最終由國民黨參選縣長，是否幫忙輔選？陳琬惠則說，藍白以合作為前提，不管是吳宗憲或張勝德，他們都維持非常好的溝通，在藍白兩黨高層討論好最能被接受的方式後，不管用什麼方式，最後三人都會組成最強的團隊。黃國昌則表示，當然要透過徵召，才會完成代表黨參選的作業程序，而民眾黨的提名條例中，針對縣市首長就是透過徵召。

