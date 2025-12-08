藍白合破裂？黃國昌不挺國民黨助理費除罪化：公款公用別成個案脫罪修法

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法「助理費除罪化」，擬將公費助理的費用免檢據核銷、直匯立委帳戶，造成國民黨內茶壺風暴。對此，民眾黨主席黃國昌今（8日）受訪表示，民眾黨堅持「公款公用」原則，這次助理費才看到一個版本，「委員會排審之前，或許應該先停下來，聽聽社會大眾、助理公會的意見」，不要讓本來要推動制度化的修法，變成好像侵害助理權益，甚至貶低成個案脫罪的修法。

黃國昌表示，針對助理費事情，上次全國正副議長到民眾黨團拜會的時候，民眾黨團的立場說明的非常清楚，助理費過去產生非常多爭議，在許多司法個案當中「初一十五月亮長得不一樣」，有必要針對助理費的制度化、法制化規範清楚。民眾黨團成立小組，請曾經擔任過議員的民眾黨立委黃珊珊、林國成進行研議，民眾黨最重要的堅持，除了制度化以外，更重要的是「公款公用」原則，沒有任何退縮的空間。

黃國昌強調，這次助理費才看到一個版本，委員會排審之前，應該先停下來，聽聽社會大眾與助理公會的意見，不要讓本來要推動制度化的修法，變成好像侵害助理權益，甚至貶低成個案脫罪的修法，這樣絕對不是一開始所要解決的問題與目標。

