藍白合示範區再+1！鍾東錦正式宣布：民眾黨賴香伶出任苗栗副縣長

立院通過《地方制度法》修正案後，苗栗縣能夠再增設一名副縣長，而苗栗縣長鍾東錦今（24）日舉辦就職3周年典禮，並在會中正式宣布，民眾黨政策會執行長賴香伶將出任副縣長一職。

賴香伶是苗栗三義人，客家子弟出身，並在前台北市長柯文哲任內，擔任過北市府勞動局長。

政壇早已傳言鍾東錦有意邀賴香伶擔任副縣長，因鍾東錦在2022年因脫黨參選，一度被國民黨開除黨籍，當時前民眾黨主席柯文哲是第一個公開支持他的政壇大咖，因此上任後也與民眾黨保持友好關係，鍾東錦更曾強調他「欠柯文哲一份人情」。

​民眾黨前秘書行政部副主任蔡君婷也於臉書貼出現場影片，表示鍾東錦已在典禮現場公布，恭喜賴香伶成為苗栗縣第二位副縣長人選；媒體人樊啓明也針對此事，發文直言「藍白合示範區」。

