「藍白合示範區」生變？麥玉珍想選台中市長 民眾黨冷回

民眾黨立委麥玉珍稱，有意投入2026台中市長選舉。（圖：麥玉珍臉書）

民眾黨不分區立委麥玉珍日前突然公開表態，欲爭取參選下屆台中市長，白營台中市黨部冷處理回應「台中沒有適合的市長參選人」，民眾黨主席黃國昌昨則稱「我現在才聽到這件事」。麥玉珍今（1日）臉書發文抒發心情，她表示「我想很坦白說一句：麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」

麥玉珍強調，自己沒有背景也沒有金權，有的是一個很台灣、很真心的信念，台中是她打拚的地方，她也想要把未來回報給台中。她認為機會是自己爭取的，民主社會沒有「當然不行」這種事。參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事。但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」「誰還沒溝通」就自動放棄。

民進黨選對會日前已定案，由綠委何欣純角逐2026年台中市長選舉，國民黨方面除了立法院副院長江啟臣是大熱門，藍委楊瓊瓔也表態要爭取提名，如今加上民眾黨不分區立委麥玉珍表態參選，為台中市「藍白合示範區」投下震撼彈，也讓台中市長選情更添變數。