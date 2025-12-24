藍白合示範區！賴香伶出任苗栗副縣長 鍾東錦昔喊「欠柯P人情」

賴香伶將出任苗栗副縣長。（翻攝自賴香伶臉書）

立法院通過《地方制度法》修正案，苗栗縣能夠再增設一名副縣長，苗栗縣長鍾東錦今（24日）舉辦就職3週年典禮，宣布民眾黨政策會執行長賴香伶將接任副縣長一職。鍾東錦2022年脫黨參選，一度被國民黨開除黨籍，當時柯文哲公開表態支持，他也說過「欠柯文哲一份人情」。

賴香伶老家在三義鄉西湖村，早年投身勞工社運，參與過嘉隆紡織抗爭、正大尼龍罷工以及火盟的人民老大運動，柯文哲台北市長任內擔任勞動局長。對於回鄉服務，賴香伶表示很榮幸，民眾黨和她都會全力以赴，國人期待政黨合作、而不是對立，將扮演不分族群的工作角色，全力協助縣政。

鍾東錦指出，苗栗第一副縣長邱俐俐是海線閩南籍、中港溪流域，而賴香伶出身山線客家庄的三義鄉人，兩位副縣長兼顧政治區域和族群平衡。此一布局也是繼基隆縣之後，第二個縣市首長層級藍白合的示範區，基隆縣長謝國樑延攬民眾黨邱佩琳出任副縣長，首開藍白合範例。





