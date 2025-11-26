藍白合等於重返執政？陳揮文批2黨：1個沒出息、1個沒誠信

政治中心／徐詩詠報導

藍白合議題在國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會面後正式開啟，至於要如何規劃與合作，兩黨人士均有不少意見。不過，藍白兩黨合作是否等於「勝選方程式」，資深媒體人陳揮文則批評雙方「一個沒出息、一個沒誠信」。





陳揮文認為國民黨相當沒出息。（圖／翻攝陳揮文YT）

陳揮文日前在YT直播中大談藍白合議題，對於國民黨想靠此方式重返執政，他認為國民黨就跟民進黨立委王世堅的金句「沒出息」相符合，而民眾黨則是「沒誠信」。他舉例，前中廣董事長趙少康曾說：「國民黨內認為打不贏民進黨，所以想去靠共產黨。」陳揮文指出，現在國民黨裡面有人認為打不贏民進黨，所以要去找民眾黨來助拳，那不是一樣的意思嗎？

陳揮文舉例當年柯文哲稱侯友宜、趙少康組合是中共在背後支持。如今國民黨卻想找民眾黨合作。（圖／民視新聞資料照）

陳揮文認為，國民黨想對抗民進黨，找共產黨當然不對，那找民眾黨會是對的選項嗎？他點出：「當年前民眾黨主席柯文哲在 2024 總統大選是怎麼罵『侯康配』的？柯曾稱『侯康配』是中共支持，如今國民黨卻想要跑去跟民眾黨合作，到底是民眾黨不要臉，還是國民黨不要臉？」





