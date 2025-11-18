藍白合縣市長人選 周榆修喊最大誠意：往好的方向前進

民眾黨祕書長周榆修(中)受訪談到對於2026縣市長藍白合人選會有最大誠意、往好的方向開始合作及前進。（吳嘉億攝）

因應明日登場的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌兩人會面，國民黨副主席兼祕書長李乾龍、民眾黨祕書長周榆修今（18）日下午一同現身新北市新莊區凱悅嘉軒酒店做場勘與溝通；在面對新聞記者追問2026縣市長藍白合人選時，周榆修強調往好的方向開始合作，要一步一步往前邁進。

至於會談是否會觸及到2026縣市長的提名？周榆修表示藍白合民眾黨有最大的誠意，雙方可以一起來思考；強調大家一起同力合作，未來能夠從政策、理念、價值，再到選舉的協調，重申會有一個很好的開始，請大家拭目以待。

記者也再追問2026宜蘭縣長選舉民眾黨前立委陳琬惠已經在準備，國民黨不分區立法委員吳宗憲受訪時則是回應「誰讓誰還不一定」？對此，周榆修則連聲回應吳宗憲沒有講錯，本來就還不一定，連說沒有講錯。不過李乾龍在聽到「誰讓誰」話題臉上表情明顯起變化，強調選舉就是選賢與能，一切都是以選民為主，誰讓誰是由選民決定的。

