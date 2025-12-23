藍白合縣市長穩贏？游盈隆分析1趨勢「2026還有變數」：綠營支持者正在集結

《台灣民意基金會》今（22）日發布最新民調，台灣民眾的政黨支持傾向分別為民進黨（民主進步黨）38.4%，國民黨（中國國民黨）20.6%，民眾黨（台灣民眾黨）16.7%，其他政黨合計1.6%，另有22.2%沒特別支持哪一個政黨。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，民進黨支持者在此次調查中暴增7.3個百分點，以三成八穩居台灣第一大黨，也為接下來的九合一大選帶來新的想像。

在歷經年金停砍、擱置1.25兆國防特別預算、不副署《財劃法》等爭議事件後，《台灣民意基金會》最新民調顯示，台灣民眾支持有38.4%支持民主進步黨，20.6%支持中國國民黨，16.7%支持台灣民眾黨，其他政黨合計1.6%，另有22.2%未特別支持哪一個政黨，0.4%不知道。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，三成八支持民進黨，二成一支持國民黨，一成七支持民眾黨，其他小黨合計1.6%，二成二中性選民。

廣告 廣告

游盈隆指出，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現巨大變化，民進黨支持者暴增7.3個百分點；國民黨支持者銳減5.2個百分點，民眾黨支持者增加兩個百分點，中性選民下滑2.5 個百分點。換言之，2025年底，藍白支持者總數比綠支持者總數還少1.1個百分點。這與上個月藍白加起來尚領先綠9.4個百分點相比，無疑是一個戲劇性的大轉變，也為2026年地方大選帶來新的變數與想像。

台灣主要政黨社會支持度趨勢圖。（台灣民意基金會提供）

游盈隆進一步分析，首先，民進黨方面，經歷2025年夏天大罷免大失敗的重挫，8月政黨支持度大幅下滑7.1個百分點，直接掉落三成以下；經過長達四個月低迷，如今谷底反彈，一舉飛升7.3 個百分點到38.4%，創下2020年8月以來的新高。造成這個現象的可能因素有二；一是大罷免風暴已漸平息，民進黨傳統支持者重新歸隊，二是過去一個月朝野強烈衝突來到新高點，傳統支持者因危機意識深重，聞風而至，再度集結，力抗藍白聯軍。

游盈隆續指，國民黨部分，從長期趨勢看，國民黨支持度大多維持在20%左右，而且起伏較大，較不穩定。即以過去5個月來看，9月及11月兩度飆到25%以上，其他時間都維持20%左右。值得注意的是，國民黨與民眾黨支持度一向具有共變性，雙方競合關係明顯，一方高，另一方就低。而游盈隆也表示，政黨支持度也容易受短期因素影響；可靠證據顯示，12月國民黨支持度重挫5.2個百分點，恐怕和倉促強推停砍公教年金修法通過，引起社會反彈有關。此外，有關立院兩度擱置1.25兆國防特別預算，引起社會疑慮，甚至藍白內部都出現三成支持者不樂見的狀況，也是支持度流失的可能因素之一。

游盈隆表示，民眾黨方面，自去年8月，民眾黨因政治獻金案及主席柯文哲捲入京華城案，支持度嚴重流失。最低跌到2025年7月只剩11.5%，與全盛時期2023年11月飆到25%相比，有天壤之別。如今柯文哲所涉司法案件即將辯論終結，明（2026）年3月26日台北地院判決將出爐，此刻政黨支持度回升到16.7%，創下2024年5月以來新高。

台灣人11、12月政黨支持度比較。（台灣民意基金會提供）

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是12月15至17日，共3天；對象以全國為範圍20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

更多風傳媒報導

