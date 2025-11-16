藍白合縣市長、議員進度？ 白委：先談聯合治理

明年九合一大選逼近，民眾黨黃國昌16日出席民眾黨在基隆舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，針對縣市長藍白合進度，黃強調，藍白兩個政黨合作初衷都是希望台灣變得更好，民眾黨對於協調會有耐心、誠意跟善意。（合成圖／中時資料照）

基隆市長謝國樑、基隆市副市長邱佩琳、民進黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周瑜修及立委林沛祥、黃珊珊、劉書彬等人16日共同出席民眾黨在基隆舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」。（徐佑昇攝）

明年九合一大選逼近，在野陣營在縣市首長、議員「藍白合」等議題外界關注，民眾黨黃國昌16日出席民眾黨在基隆舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，並與國民黨籍的基隆市長謝國樑同台，被視為是2026藍白合「起手式」之一。針對縣市長及議員藍白合的進度，黃國昌強調，藍白兩個政黨合作初衷都一樣，希望台灣變得更好，所以最重要的是雙方對於地方治理的共同願景、想法，民眾黨對於協調會有耐心、誠意跟善意。

九合一大選各黨人選暖身中，民眾黨秘書長周瑜修日前提及有關大選藍白合議題，他指出，民眾黨規畫在新北市、新竹市、嘉義市及宜蘭縣推出縣市長參選人。對此，國民黨也釋出善意，希望在明年3月前可與民眾黨確定民調整合方式。

民眾黨今日在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，會前黃國昌及邱佩琳接受媒體聯訪，被問到明年九合一大選「藍白合」整合議題。黃國昌回應，兩黨合作初衷是讓台灣變得更好，讓台灣人過更好的生活。一開始比較重要的事情，是雙方對於在地方治理共同的願景、共同的想法以及推動改革的政策，要先從政策跟願景著手。

黃國昌指出，在選舉的合作上面，民眾黨一直保持最大的誠意跟善意，因為民眾黨、國民黨各自有各自的提名跟徵召作業，彼此之間如果要進一步談選舉上面的合作，需要有相當的耐心、誠意跟善意。

黃國昌表示，相信如果雙方都是保持相同的態度的話，整個時程他希望能夠順利的推進。

他強調，更重要的事情，還是當民進黨不斷的在撕裂這個社會，造成人民衝突的時候，「我們要展現什麼樣具體的作為，來真正的團結台灣」。

