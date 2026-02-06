藍白合縣長選戰人選未定 民眾黨彰縣黨部：制度不明引發基層焦慮





民眾黨彰化縣黨部今舉行「九合一選舉提名人介紹會」，縣黨部主委温宗諭於會中再度重申，彰化縣長選舉將朝「藍白合作」方向努力，希望共推最能回應民意期待的人選，透過在野整合延續縣政穩定、推動地方發展。不過他也坦言，目前檯面上已表態參選的人選「要贏還得很拚」，而縣長人選與相關制度遲遲未能拍板，已讓基層與選民感到焦慮。

主委温宗諭指出，民眾黨主席黃國昌日前曾公開表示，已當面向國民黨主席鄭麗文表達關切，對於國民黨在部分選區的布局與態度，「有時讓人看不太懂是否真心想贏」。他直言，彰化縣並非沒有條件守下來，在野陣營應盡快釐清紛擾，聚焦推出最強人選，並回到政策、價值與縣政願景的競爭，「這才是民眾真正關心的重點」。

藍白合縣長人選未定 民眾黨：制度不明引發基層焦慮

温宗諭也呼籲，期待藍白雙方能早日達成共識，縣黨部更期盼兩黨主席與地方主委能坐下來好好談，避免整合進程持續空轉。他也轉述基層聲音指出，若整合遲遲沒有結果，地方已開始出現討論，是否力拱黃國昌「御駕親征」參與縣長選戰。

至於基層選舉布局，温宗諭表示，地方民代選戰將採取「兄弟登山、各自努力」的策略。議員提名部分，目前已完成彰化、和美、員林、二林等四個選區，後續將持續尋覓適合人選；鄉鎮市民代表方面，預計提名人數將超過十人，盼能逐步強化地方組織能量。

