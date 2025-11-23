藍白合議員合作難度高？台北市藍營喊「單獨過半」複數選區各選各沒什麼好談
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌上週正式代表兩黨公開會談，確定選舉維持藍白合作方向；不過在明年市議員層級選舉，藍白初步仍將各自提名、競選，看來將不會直接採取合作。身兼國民黨台北市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽今日也說，務必要讓國民黨單獨過半。前國民黨立委陳學聖也分析，2026民代部份沒什麼好談。
戴錫欽今日在出席第一屆議長盃全國圍棋公開賽受訪，對於民眾黨在台北市議員採4+2席提名策略，並希望6席全上的立場，國民黨市黨部充分尊重，不過他也強調，國民黨也會衡量各選區實力後，「務必讓國民黨單獨過半」，也讓國民黨與友軍議員席次極大化。
陳學聖也認為，藍白合2026民代部份，沒什麼好談，是複數多席次選區，各黨一定各自提名，過往藍營也曾面對分裂，有國民黨、新黨、親民黨共存互戰過，就看候選人自己努力，所以民代部份沒什麼藍白好默契的。
前綠委郭正亮則分析另種可能性，例如民眾黨主席黃國昌在新北目標為建立黨團，假設黃國昌民調落後於現任北市副市長李四川，兩黨合作便會建立於議員選舉，包括將共同站台、禮讓等。另一情況為立委和縣長各一席縣市，如宜蘭、嘉義、竹市等，若剛好為民眾黨優勢區域，兩黨可能合作為一黨先選首長、另一黨選立委。如民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠若此次不參選市長，便會參選區域立委。
郭正亮認為，民眾黨進入擴張期，明年選舉若運作藍白合不順，2028將難以合作。民眾黨前主席柯文哲若在京華城案一審被依圖利罪判刑超過10年，將無法參選2028，屆時藍白在總統合作將較容易。若藍白合作「跟鐵一樣」，民進黨區域立委將減少許多席次，如現任立院黨團幹事長吳思瑤、立委吳沛憶、蘇巧慧等人連任將面臨挑戰。
