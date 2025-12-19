藍白合變數？何志勇宣布參選2026新竹市長 高虹安：給予祝福

國民黨前發言人何志勇今天（19日）正式宣布參選新竹市長，剛復職的新竹市長高虹安則回應，自己給予祝福。（圖／取自何志勇臉書）

國民黨前發言人何志勇今天（19日）正式宣布參選新竹市長，但國民黨先前已表示2026「現任優先」禮讓民眾黨機率高，何志勇則說藍白兩黨「DNA不同」，他強調自己會努力說服國民黨中央辦公平、公開初選，為新竹市民爭取最大福利。剛復職的新竹市長高虹安則回應，自己給予祝福。

何志勇今天舉行記者會，正式宣布將參選2026年新竹市長。不過面對國民黨表示新竹市現任優先，將禮讓民眾黨，何志勇說，藍白兩黨「DNA不同」，若要達成真正的政黨輪替與整合，公平合理的初選機制，公開、公平的君子之爭，才能讓支持者心服口服，而非內部說了算。

何志勇強調，自己尊重國民黨的初選機制，但也會努力說服國民黨中央接受自己的提議，並保證一切會以新竹最高利益、會以國民黨以及在野聯盟最高利益為出發點。

何志勇也說，他參選並非為了反對特定個人，而是要挑戰阻礙進步的陳舊結構與思維。新竹很大，容得下各種專業的對話；新竹也很小，所有為它付出的人都會相遇，唯有建立「共創」文化，才能成就「共榮」成果。

對此，高虹安則回應，任何人想要為新竹服務、並且願意站出來，都是件值得尊重的事情，她也給予祝福。



