藍白合變數？傳黃國昌戰新北「不會退、選到底」 陳智菡駁：完全子虛烏有

針對有媒體報導指民眾黨主席黃國昌的藍白合底牌就是「選新北到底」，民眾黨立院黨團主任陳智菡今天（27日）表示，消息完全子虛烏有。（資料照片／李智為攝）

2026大選近在咫尺，藍白如何合作協調出各縣市長人選備受各界矚目。有媒體報導，民眾黨主席黃國昌已確立2026戰略目標，就是由黃國昌作為藍白合作代表，由兩黨共推他參選新北市長。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今天（27日）受訪時否認消息，並強調黃國昌早就宣告如果民調輸了，一定會全力支持另一位候選人，說到做到、無庸置疑。

2026年新北市長選戰備受矚目，黃國昌先前已表態角逐，國民黨則是台北副市長李四川呼聲最高。不過，根據最新民調，若「藍白合」破局，黃國昌支持度僅16.1%，遠低於李四川39.1%。

對此，日前有媒體報導引述民眾黨內知情人士指出，黃國昌與民眾黨的藍白合計畫最後底牌就是「藍白共推黃國昌代表參選新北市長」。

民眾黨立院黨團主任陳智菡今天則回應，有一則新聞引用不具名的知情人士，說黃國昌的底牌是不會退、選到底，這個消息完全子虛烏有，來源絕對非本黨核心人士，黃國昌早就宣告如果民調輸了，一定會全力支持另一位候選人，說到做到、無庸置疑。

此外，針對國民黨桃園市議員凌濤日前受訪時直言，「如果要藍白合的話，不應該由戰狼派又來影響到合作的氣氛」，遭外界猜測是在暗批被視為2024年藍白合「戰狼派」的陳智菡。

對此，陳智菡說，民眾黨絕對有和國民黨合作的誠意和善意，因為不希望再被民主進步黨漁翁得利、讓國家被繼續虛耗，但兩黨整合不是彈個手指就到位，或是王子、公主從此過著幸福的生活，選舉既不是童話故事、而是赤裸裸的競爭。

陳智菡強調，以民調作為整合的方式，是由民眾黨所提出，所以當然要做好充足準備，讓選民認同民眾黨所推出的候選人才是台灣最好的選擇，假如輸了，「一句話願賭服輸」。

陳智菡認為，自己跟凌濤的發言都是站在希望兩黨能合作的善意出發，都是看著歷史在檢討，而且真的都翻頁了，都想要往前看。

陳智菡最後也開玩笑說，這則新聞裡該被譴責的除了那個不具名的亂放話者，想見縫插針，她覺得身為老公的許甫也應該被譴責，「怎麼可以這樣聽到有人在罵老婆，不幫老婆討個公道，就這樣若無其事地走過去？」



