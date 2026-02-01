藍白合變數？ 趙少康稱柯文哲「看守所出來感觸多」：他意見多、智商高嘛！

趙少康、柯文哲為黃國昌新北市長競總成立站台。（圖：民眾之聲）

媒體人趙少康今（1日）出席民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部開幕記者會，並和民眾黨創黨主席柯文哲同框。柯文哲先前對「藍白合」態度遭外界質疑將成不可控變數，趙少康今天緩頰，「他本來想法就比較多、意見比較多，智商高嘛！」

柯文哲近期喊出，國民黨立委能順利挺過大罷免是因為小草挺他，要「國民黨不要高估自己」，前幾天又說「藍營朋友每個都很玻璃心」，還提出「藍白分」也就是分工合作概念，每發金句都引起議論。

對此，趙少康說，柯文哲就是想法多、意見多、智商高，但柯昨天也說了，整個大局還是要合。趙少康指出，不同人都會有不同意見，何況不同黨？有不同意見很正常，而且也不壞，看誰的意見比較好，但整體大目標還是要一致，「我想柯主席應該有這樣的胸襟跟氣度才對。」

至於趙先前稱柯文哲「怕藍白合」？他否認表示，「我沒有說他怕藍白合」，強調柯文哲基本上當然有他自己的想法，從看守所出來後，可能有很多感觸。