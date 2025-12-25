藍白合變藍白抄？郭國文酸雷同轉大人ETF：樂見拿香跟拜但勿違預算法

財經中心／師瑞德報導

民進黨立委郭國文25日在臉書發文，質疑藍白陣營提出的「台灣未來帳戶」政策，內容與他一個月前主張的「轉大人ETF」高度雷同。他列舉「出生即投資」、「鎖定ETF」、「18歲才可動用」三大巧合，譏諷兩大黨智庫竟「複製貼上」立委辦公室的創意，並提醒藍白勿違反預算法。（圖／記者師瑞德攝影）

藍白陣營今大動作召開記者會，拋出「台灣未來帳戶」政策，主張政府應協助新生兒投資，引發政壇關注。然而，民進黨立委郭國文隨即在臉書發文「抓包」，直指藍白的政策架構，根本與他一個月前就提出的「轉大人ETF」如出一轍，狠酸兩大黨智庫的結晶，竟然跟一位立委辦公室的構想差不多。

郭國文指出，所謂的黃國昌、鄭麗文提出的政策，其實有三大核心概念完全是「完美複製」。第一，都是主張投資下一代，讓新生兒「出生即投資」；第二，投資標的皆選定國人最信任的ETF；第三，資金動用門檻同樣設在年滿18歲，作為青年的「轉大人」禮物。

廣告 廣告

「兩大黨主席大陣仗開這個記者會，還以為是什麼正副總統等級的政見發表會。」郭國文忍不住調侃，結果端出來的政策關鍵內容，竟然與他早已提出的構想高度雷同。他不禁質疑，難道藍白的構想根本就是來自郭國文？

不過，郭國文也話鋒一轉表示，好的政策藍白要「拿香跟拜」他都很歡迎，但也嚴正提醒藍白陣營，切勿忘記《預算法》第91條規定。立法委員提法律案若大幅增加歲出，必須先徵詢行政院意見並指明資金來源。他呼籲藍白別讓好的政策背上違法通過的污名，重蹈違反預算法的覆轍。

民進黨立委郭國文25日在臉書發文，質疑藍白陣營提出的「台灣未來帳戶」政策，內容與他一個月前主張的「轉大人ETF」高度雷同。他列舉「出生即投資」、「鎖定ETF」、「18歲才可動用」三大巧合，譏諷兩大黨智庫竟「複製貼上」立委辦公室的創意，並提醒藍白勿違反預算法。（AI製圖）

更多三立新聞網報導

算命發大財！台灣人一年砸2.9億算命 年輕人瘋「人類圖」產值飆4倍

幣圈痛點有解！台新銀行聯手HOYA BIT 首創「24H出金零時差」

學校屋頂變金礦！大同智能打造「智慧微電網」 南台科大搶頭香當示範

沒買黃金在廁所哭暈！2025飆漲135% 明年換「白銀」接棒噴出

