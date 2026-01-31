藍白合變「藍白分」？柯文哲親滅火：合作大戰略沒有改變

台灣民眾黨前主席柯文哲日前提到，除了「藍白合」之外，也可以「藍白分」，還稱世界上什麼事都有可能，引發各界解讀。今（31）日柯文哲出席活動時被問及此事，他說藍白合是總統賴清德造成的，並強調目前合作態勢沒有改變。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲、民眾黨現任主席黃國昌今日陪同小雞們，到南門市場發春聯，會前接受媒體聯訪。被問到未來是否會幫藍營議員站台？柯文哲回應，今年年底選舉民眾黨會提出不少候選人，所以還是會以民眾黨為主，畢竟小黨資源也不足，所以黨內聲量比較高的，就得全台跑透透，「原則上是這樣的，行有餘力都互相幫忙」。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

柯文哲強調，會藍白合是賴清德造成的，他上任總統第一天，就把藍白綁在一起打，打到後來兩黨合在一起，因此目前合作態勢依舊沒改變，大戰略也沒改變。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

另外媒體還問到，國民黨主席鄭麗文表示「柯文哲在牢裡被關太久，難免有一些負面經驗」一事，柯文哲回應，對方想講什麼是對方的自由，在監獄裏面沒有空間的自由，但是有時間自由，「所以我可以想很多事情，沒有什麼心理創傷啦！」柯文哲還透露，自己出來後發現，旁邊的人創傷比他還嚴重，反而是自己最沒有創傷。

延伸閱讀

柯文哲發春聯遇陳情！「學妹」激動喊：買不起台北房子

同框曬電子腳鐐！柯文哲嘆司法淪政治打手 蔡正元：就要讓你社死

質疑京華城案搜索合理性 陳佩琪點名賴清德拿出基金會捐款明細