藍白合讓民進黨慌了？柯志恩揭綠毀人設手段：黃國昌是進行式、柯文哲是完成式

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨（19）日舉行高峰會，雙方表示會中達成多項共識，並提到兩黨智庫將展開對接。此外，最晚在明年3月前，將完成2026年大選的提名協調機制討論。對此，國民黨立委柯志恩指出，從現在到2026選舉前，可以預見民進黨一定會見縫插針，不斷製造藍白之間的矛盾。她提到，相較於國民黨，民眾黨吸引到更多原本支持民進黨的年輕選票，而這正是民進黨長期以來耿耿於懷的。

國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）昨（19）日舉行藍白主席會談後，確認了2026及2028大選的「藍白合」方向。（資料照，劉偉宏攝）

從柯文哲到黃國昌 柯志恩：民進黨會想方法摧毀他們人設

柯志恩在《中天新聞》節目坦言，國民黨要吸引年輕人票可能還有一些需要努力的空間，可是民眾黨從柯文哲上次選總統，他幾乎拿下30歲以下大概7、8成的票，過去這些票都是民進黨獨掌，現在就可以想像，民進黨如果要讓這些年輕人回歸懷抱，就是把年輕人喜歡的幾個神，包括像柯文哲、黃國昌，有一種方法就是把他們人設給摧毀掉。

針對柯文哲（見圖）所涉入京華城等案，柯志恩批判，在金流都還不太清楚的狀況下，就可以把他羈押11個月。（資料照，陳品佑攝）

談到柯文哲涉入京華城等案，柯志恩提到，在金流都還不太清楚的狀況下，就可以把他羈押11個月，「你說人設有沒有因此受到影響？絕對會是有，雖然還是有很多小草不離不棄。」然而，黃國昌就是現在進行式，因為黃國昌不管是他的直播、在立法院的問政當中，其實受到非常多青年人喜歡。

柯志恩表示，這些過去認為民進黨是可以的，現在透過黃國昌不斷揭弊、不斷的論述，他們發現原來民進黨以前所堆疊出來的被黃國昌這樣一弄，好像戳破神話、謊言，這件事情對民進黨來說是恨之入骨，所以一定要把黃國昌的人設徹底破壞。

藍白合作成民進黨重要變數

柯志恩進一步表示，更不要說民眾黨以前就已經是個不可小覷的力量，現在白又跟藍合再一起，這兩股力量合一起，對民進黨來說，不管是2026、2028都是再一次掌權的重要變數。所以他們能夠幹嘛，當然是自己沒有那個能耐，可以堆疊起自己過去大家對他們的信任，最好的方法就是讓其他人跟你一樣爛，或是破壞你，所以可以看到黃國昌是進行式、柯文哲是完成式。

