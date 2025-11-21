藍白合趨勢已定調？吳子嘉預言「這時間有答案」 最大變數是他

​國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的主席高峰會談，已於19日順利落幕，雙方均看好藍白合步上正軌，至於2028大選是否將延續這樣的合作方向，也成為一大焦點；媒體人吳子嘉指出，藍白合議題在2026大選其實沒那麼重要，反倒是對2028大選比較有影響，至於藍白雙方是否將在2028大選延續合作氣勢，要等明（2026）年2月，民眾黨前主席柯文哲一審判決出爐。

吳子嘉在《董事長開講》節目中回應網友提問表示，「柯文哲一審判決」將是2028藍白合的關鍵，而這個時間點就在明年2月。吳子嘉解釋，如果柯文哲被判10年以上、無法選總統，那國民黨就握有主動權，同時民眾黨的那張「總統入場券」，就會是黃國昌談判的籌碼之一；反之如果柯文哲刑期落在10年以下、可以選總統，又會是另外一個變數。

對此吳子嘉強調，柯文哲、黃國昌「能不能選總統的條件」，將會是整個藍白合走向的焦點。另外吳子嘉也指出，藍白合在2026地方選舉其實不太重要，畢竟議員本身是多席次選舉、要排序的，且因為民眾黨議員大部分是空氣票，沒有組織票，因此藍白合跟議員選舉關係不大。

