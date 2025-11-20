藍白合跨出第一步但有警訊！陳學聖：黃國昌若要選新北會球員兼裁判？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨（19）日舉行峰會，國民黨前立委陳學聖今天針對此事評論，表示昨天鄭麗文、黃國昌見面，藍白合跨出第一步，整個會場是和諧的，外界是有期待的，但接下來，進入實質的協商，第一個問題就會浮上來：黃國昌會球員兼裁判嗎？



陳學聖稱，大家都知道黃國昌要爭取2026藍白合新北市長提名，他也願賭服輸，若輸了，他會全力支持藍營的候選人。問題是，黃國昌也是民眾黨黨主席，除了自己要選的新北市外，其他縣市如嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、新竹市，都有可能會談藍白合，當然還有民代部份，到時這是一個大局在談，而新北市讓不讓？怎麼確認初選機制？民調是唯一的嗎？更是全局重中之重，會連動影響到其他縣市。

陳學聖認為，黃國昌是民眾黨主席，當然會參加協商，但他又是參賽者，這對國民黨潛在初選者，卻相對被排除在外，他們會覺得不公平？若不公平，最後藍白破局，國民黨真要家規伺候嗎？這種棘手的問題，在藍白相見歡後，開始要一一面對，愈早處理，勝選機率就愈高。



