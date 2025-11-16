藍白合進行中 黃國昌：很快和國民黨主席鄭麗文會面、基本上全程公開

民眾黨主席黃國昌（右）今在基隆表示，民眾黨和國民黨的黨務主管昨天已會面，溝通兩黨主席會面細節，相信很快會跟大家報告，基本上會全程公開。記者邱瑞杰／攝影

民眾黨主席黃國昌今在基隆表示，民眾黨和國民黨的黨務主管昨天已會面，溝通兩黨主席會面細節，相信很快會跟大家報告，基本上會全程公開。

民眾黨今天在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，邀請國民黨基隆市長謝國樑和民眾黨副市長邱佩琳分享治理經驗，並出席座談會。

黃國昌會前受訪時，媒體詢問他與國民黨新任黨主席鄭麗文會面的安排期程。黃說，在鄭麗文當選後，民眾黨就跟國民黨黨中央很多好朋友保持密切的聯繫，「跟鄭主席的會面，我們下個禮拜就會正式舉行」。

黃國昌表示，昨天雙方的黨務主管已經會面，溝通一些場地跟時間具體的細節，相信很快會跟大家做個報告。基本上面會全程公開，讓大家知道民眾黨跟國民黨未來在聯合治理，以及兩個黨針對讓台灣更好的合作上面，彼此的一些想法，還有未來前進的一些方向。

