藍白合遭見縫插針？黃國昌：共推最強團隊「沒有改變」 請大家拭目以待

2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，藍白合作布局持續受到關注。民眾黨主席黃國昌今（14）日表示，民眾黨與國民黨針對2026選戰的合作，「會按自己的腳步進行」，相關討論與對接持續進行中，強調雙方以為了台灣人民國家未來，跟國民黨合作朝「共推一組最強團隊」的方向前進，相關決定至今沒有改變。

黃國昌重申，「但我們有誠意跟國民黨共推一組最強候選人，沒有改變。」（圖／方炳超）

黃國昌上午出席「國昌特別企劃預告記者會」，與新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒及國際部主任林子宇同台，宣布將於12月27日在新北市新莊舉辦活動，並預告屆時將有「神秘嘉賓，容我賣關子。」至於外界關注是否為前主席柯文哲，黃國昌回應時以「老大」稱呼柯文哲，說「他自己宣布，我不要幫他做決定」。

針對藍白合作進度，黃國昌受訪時指出，「彼此合作，目前都按照進度」，民眾黨與國民黨目前已完成智庫層級的對接工作，接下來將盤整2026年全國候選人可共同採納的政見方向，相關內容正在黨內進行討論與意見收攏，待內部作業告一段落後，也將與國民黨方面進行相應的政策交流，整體流程仍持續推進中，「先談政見政策願景，這些確定以後，才有下一個階段，選區彼此怎麼合作，甚至縣市長用最好的方式推出最強團隊。」

對於外界高度關注的縣市長提名時程，黃國昌表示，民眾黨將依照既定節奏與規劃推動相關作業。他強調：「至於縣市長提名時程，我們會按自己的腳步進行」，同時也再次重申，「但我們有誠意跟國民黨共推一組最強候選人，沒有改變。」黃國昌也提及，過去徵召陳琬惠參選宜蘭縣長時，民眾黨已多次清楚說明合作方向、相關立場，但仍不乏外界「見縫插針」，仍可看到部分民進黨有些人看起來很擔心，「因為擔心開始透過放話或攻擊，說合作無法走下去等等」。

黃國昌強調，「請大家拭目以待民眾黨用最大誠意跟善意，為台灣、為人民、為了國家未來，跟國民黨合作共推一組最強團隊這樣的決定不會有任何改變。」

