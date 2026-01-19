藍白合選戰協調出問題？柯文哲警告藍營勿高估自身實力…吳靜怡：目的是議員全上…強調批藍不會嘴軟

前民眾黨主席柯文哲昨日出席活動，直言大罷免結果32：0，相信很多人是為了救他才去投票，並警告國民黨「不要太高估自己的實力」，引發外界爭議。對此，政治評論員吳靜怡、政治網紅「四叉貓」劉宇今（19日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，柯文哲講這些話半年多了，目的就是要向國民黨討人情。吳靜怡也指出，柯文哲要的是白營議員全上，活動上批評蔣萬安免費營養午餐政策也是要強調自己批藍不會嘴軟。

有關柯文哲放話國民黨不要太高估自己實力，四叉貓說，柯這話講了半年了，不斷重複講這件事，去年柯文哲就在說藍營有他才會讓罷免失敗，白營有5%到10%的選票，小草都出來投票。他表示，這些話就是要向國民黨討人情，要他們讓幾席出來。

吳靜怡指出，柯文哲昨天批評台北市營養午餐全面免費「不合理」，說以前有排富，而柯的言論其實是想抓中間選民的票，因為他想讓白營議員都當選，柯文哲表現出的態度就是批評蔣萬安也不嘴軟，如果藍營要選新北，也不會嘴軟。



吳靜怡也說，柯文哲的最大關鍵問題是黃國昌有無認真要參選新北市長，黃已即將要從立院辭職，昨天也秀出他的外套，上面有競選標語「Do the best」，目前確定走人，因為其他六名遞補立委已經送程序在跑了。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

