藍白合還在等國民黨 黃國昌嗆賴清德不蓋社宅「芭樂票」

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨主席黃國昌今（11日）舉行新北市後援會成立大會，針對外界關注2026新北市長選舉與藍白合議題，黃國昌表示，近期民眾黨將發布全國地方選舉共同政見「九支箭」，但要配合國民黨程程，還在等對方，兩黨會先理念、政策、願景，再簽訂政黨合作協議；黃也批，總統賴清德2024年選舉稱全國蓋13萬戶新建社宅，至今一戶也不核定，批民進黨一天到晚開「芭樂票」。

黃國昌下午於三重綜合體育館舉行「新北市後援會成立大會」，會前接受媒體聯訪，被問到「藍白合」，黃國昌指出，跟國民黨彼此之間的合作，有如他第一次在面對台灣社會時所說的，民眾黨有最大的誠意跟善意，會用最好的方法整合出最強的團隊，這樣的態度到目前為止沒任何改變。

黃國昌說，過去這段時間中，兩黨同仁其實密集地在針對很多重要的工作、具體的時程安排，在相互地溝通、交換意見。他說過，先理念、先政策、先願景，兩黨須要把共同政見先處理完，處理完共同政見，才有共同價值跟願景基礎來簽訂政黨合作的協議，那依政黨合作協議裡所訂出的方法，再來進行最後一個階段，也就是人選整合的問題。

黃國昌提到，這些工作按部就班進行，那就共同政見的部分，其實雙方本來已經敲定在1月底要舉行一個記者會來發表，那只不過說國民黨的朋友，他們說他們還需要一點時間跟各個候選人進行溝通，因為這個共同政見一旦發布了，這個就是他們承諾選民要做的。

黃國昌表示，民眾黨對共同政見看待是非常嚴肅、認真的，因為他們不像民進黨，民進黨是個「芭樂黨」，跳票也沒有關係。最近最讓他憤怒的是，賴清德2024年選總統時說，全國要蓋13萬個新建的社宅，結果從賴當選總統後，一路追問社宅核定幾戶？內政部長劉世芳不說就是不說，在國會裡「鬼打牆」、東拉西扯，騙了半天。一戶也不敢核定。現在真相大白，不用等到他任期結束，臉皮厚到直接宣布「我就是沒有要蓋。」

黃國昌砲轟，民進黨可以無恥、可以一天到晚開芭樂票，但這種事民眾黨做不到，他想最近從人工生殖法所產生種種討論，大家可看出，當初第一個答應陳昭姿要推代理孕母人工生殖法的人叫賴清德，現在賴躲到哪去？不敢面對、背棄承諾，但民眾黨前黨主席柯文哲答應陳昭姿，就全力推動，這個就叫做「信守承諾」，這才是真正值得信賴。

黃國昌說，他們近期內會先由民眾黨公布2026年全國地方選舉共同政見，公布2026年地方選舉共同政見的「九支箭」，九支箭的內容到政見發表時，再進一步跟大家報告。現在也配合國民黨時程，「我們還在等他們」，等國民黨把內部意見整合好後，兩黨召開共同政見的發表會，在這基礎上完成政黨合作協議，那接下來再來進行大家所關心的人選整合問題，做事有方法、策略、步驟，一步一步往前走。

