藍白合重建信心 在野陣營試圖翻轉破局宿命

圖/民眾黨

在野陣營的合作，向來都是一場考驗政治智慧與胸襟的賽局。經歷了2024年總統大選君悅飯店之亂的荒唐與創傷，非綠選民對於「藍白合」的信心一度降到谷底。然而，在國民黨新的領導核心與民眾黨務實派的推動下，這次鄭麗文與黃國昌的會談，不僅成功地重建信心，更為2026年地方選舉確立務實為先的全新示範。

鄭麗文接掌國民黨儘管爭議不小，其行事風格「不拖泥帶水」可謂有目共睹。從會見美國在台協會主席，確保黨的國際路線不因選舉而動搖，到與民眾黨主席黃國昌在新北市新莊的會面，鄭麗文沒有讓黨務在質疑與批評中停滯，而是快馬加鞭地將政黨合作重新拉回正軌。這種積極主動、勇於承擔的態度，無疑是化解在野焦慮的關鍵。

廣告 廣告

特別是在這次會談中，兩位黨代表展現放下身段的政治智慧，值得高度肯定。面對媒體關於「如何避免重蹈破局覆轍」的挑釁提問，黃國昌一句，如果男主角不是我，放心，一樣全力以赴，輔選到底；鄭麗文則以如果有人不認輸，各黨家規處理，犀利回應。雙方展現的機智與誠意，不僅成功地化解了媒體拷問，也傳遞了讓非綠選民可稍加釋懷的訊息。

首先，告別非我不可的本位主義。黃國昌的「放心」是對當年總統大選時，兩陣營為爭主位不惜破局的反思。他向選民保證，這次的合作目標是「拉下民進黨」，而非個人權位，展現了以大局為重的態度。再者，確立了合作的紀律與約束。鄭麗文的「家規」則代表國民黨願意以黨的紀律來約束合作的成果，提高了未來協商結果的穩定性與可信度。

儘管最終結果仍有待觀察，但隔天國民黨秘書長李乾龍就鬆口，為合作提供了實質的框架支持，讓會談並非只停留在口頭承諾。李乾龍明確表示「民調是行之有年的可行辦法」來解決提名僵局，也提出基隆市府當案例，並認可地方層級「聯合政府」的可行性。

2026年的合作堪稱2028年總統大選的試煉場，「誰正誰副」過去往往成為零和博弈。如果可以開啟「共同執政、共享資源」的聯合政府模式，這對亟欲在地方累積實戰經驗的民眾黨，以及需要擴大在野陣營基本盤的國民黨來說，或許是一種雙贏的務實解方。

當然，從探路到成功，中間仍有不少考驗。智庫對接的實質協商、各縣市的席次分配、以及最終兩黨主席的意志，都將是影響成敗的關鍵因素。但鄭麗文展現與過往不同的行動力，從鞏固國際關係到推進黨務改革，再到主導藍白合作的重啟，讓藍白合在迷霧乍現曙光。

在拉下民進黨的最大共識下，藍白合必須從過去的權謀算計轉向務實為王。只要雙方能繼續秉持，讓選民放心，各有家規處理的精神，將誠意化為行動，2026年地方勝選、甚至2028政黨輪替，或將多了些希望。

更多品觀點報導

台灣病外一章 社會需要的是政策解方不是情緒反擊

家暴通報飆升至18萬件!黃國昌:冰山一角 有多少人在陰暗角落哭泣

