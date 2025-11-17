藍白合重要開頭！鄭麗文週三「帶4人」見黃國昌 地點曝光

被視為藍白合的重要起點，黃國昌將於19日和鄭麗文進行會面。（鏡報李智為）

藍白備戰2026縣市大選，如何合作提名讓外界高度關注。國民黨主席鄭麗文本月初正式上任，民眾黨主席黃國昌今（17日）鬆口確定將於週三（19日）進行「鄭黃會」。據報，國民黨方面除了鄭麗文以外，立法院黨團總召傅崐萁等人也將一起出席。

黃國昌表態參選2026新北市長，和力拚延續新北執政的國民黨出現分歧，黃國昌日前聲稱民眾黨內部民調顯示，他和國民黨李四川出馬都可能會贏，就看雙方如何討論出一套公平的制度決定參選人。

黃國昌日前也透露，他們從鄭麗文當選後就一直有保持聯繫，藍白雙方黨務主管日前已會面過。今他進一步表示，本週三就會和鄭麗文正式會面。

《聯合新聞網》報導，週三即將登場的「鄭黃會」，地點選在國民黨的地盤、藍白都有興趣的新北市，場地為新莊凱悅嘉軒酒店，預計時間從下午3點至4點30分，當天的國民黨中常會還為此提前到下午1點舉行。「鄭黃會」除了會全程公開以外，會後也會開放媒體聯訪。

不只是「鄭黃會」 國民黨5人一起見黃國昌

據報，這次的鄭黃會不是1對1，國民黨除了鄭麗文，黨團總召傅崐萁、祕書長李乾龍、副祕書長李哲華、藍委兼文傳會主委吳宗憲也會一起出席會面。

李乾龍、傅崐萁屆時將和鄭麗文一起去見黃國昌。（鏡報李智為）

藍營內部人士透露，這次只是禮貌性的拜會，不會有2026提名的實質進展，很多藍營執政縣市是現任爭取連任，因此不會向民進黨那麼急。目前先和民眾黨堆積出善意，對合作機制討論出共識，怎麼提得好比較重要。

