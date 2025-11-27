藍白合重返執政？陳揮文批：一個沒出息、一個沒誠信！忘了當年柯文哲嗆舔共？

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌日前會面，2026九合一大選舉能否「藍白合」引發討論。白營喊新竹市長會推自己人、台北市議員要「4＋2」全壘打，國民黨則要「單獨過半」，藍白合恐生變數？對此，媒體人陳揮文痛批「一個沒出息、一個沒誠信」。





陳揮文26日在直播上表示，想要靠藍白合重返執政，國民黨就是民進黨立委王世堅過去質詢時的金句、最近被改編爆紅的神曲《沒出息》，民眾黨則是沒誠信，「你還支持藍白合？我當然祝福你啊」

「國民黨裡面有人認為打不贏民進黨，所以想靠共產黨」，陳揮文指出，這是前中廣董事長趙少康講的，而現在，國民黨裡面有人認為打不贏民進黨，所以找民眾黨來助拳，「那不是一樣的意思嗎？」





陳揮文直言，國民黨想要對抗民進黨，找共產黨當然是不對的，那找民眾黨是對的嗎？前民眾黨主席柯文哲在2024總統大選是怎麼罵「侯康配」的？嗆「侯康配」是中共支持、是舔共的，「柯文哲對你潑糞、把你抹紅」，國民黨現在卻要去跟柯文哲、民眾黨合作？「到底是民眾黨不要臉？還是國民黨不要臉？」

