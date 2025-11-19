藍白合關鍵考驗仍是2028

（圖／本報系資料照）

鄭麗文與黃國昌的「鄭黃會」圓滿舉行，展現藍白團結合作態勢。事實上，藍白在2026地方選舉合作並不困難，要在地方試驗聯合政府也很容易，然而2028總統大選有沒有可能繼續合作，才是真正考驗，絕不能重蹈「五漢廢言」慘劇。

鄭麗文近期被民進黨猛攻兩岸議題，黃國昌則被以司法與綠媒追殺，兩人仍願在槍林彈雨下務實討論兩黨合作，對彼此釋出善意是好的開始，信任基礎搭起後，接著就是幕僚溝通管道的對接，事務性合作啟動算是順利。

藍白合首先要面對的當然是九合一選舉，這並非特別困難的事，以縣市長來說，民眾黨鎖定的選區不多，針對民眾黨有人選的縣市設定兩黨都能接受的初選或協調機制，以實力原則進行提名並不困難；議員選舉是大選區制，同黨可能會有排擠問題，不同黨則回到實力競爭，亦非難事。

民眾黨倡議的聯合政府要在地方試辦也不難，目前基隆市就是藍白合示範區，該市副市長邱佩琳就是民眾黨籍；更早前，台中市長盧秀燕也任用過民眾黨「大學姐」林筱淇擔任觀光局長，藍白在地方合作行之有年。

問題關鍵還是回到總統大選。回顧當年藍白不合，君悅飯店慘劇從已經談妥侯柯配，到急轉直下公開撕破臉，導致賴清德可以以少數民意當選總統，一直是藍白心裡的傷；究其當時最大主因，藍白幕僚都歸咎於「溝通」問題，柯文哲在此次鄭黃會前就說，「雙邊之間要建立『真正』可溝通的幕僚平台。」

民眾黨當時的主席與擬選總統的人都是柯文哲，但國民黨方面，擬選總統的是侯友宜，黨中央卻是朱立倫。據當時幕僚指出，當下最大問題在於溝通混亂，與藍中央談好的，卻與侯競總不同，究竟哪一方說的才算，造成彼此溝通障礙，這也是為何此次國民黨主席選舉，多名候選人政見都表明會讓出黨權給2028總統候選人，避免雙頭馬車。

同樣問題難保不會再發生，鄭麗文目前仍未足夠有參選總統的格局，且競選主席時也未表明交出黨權，若屆時又是候選人與黨中央兩個團隊，是否又會重演2024？如何確保不再發生？

藍白合則兩利，分則兩害，雙方都有這樣的基礎認知，才會選擇走在一起合作，但彼此終究是獨立的政黨，有各自政黨的利益跟價值要維護，合作的原則除了互信，還需要「明確性」，彼此步調一致，才能擊敗民進黨，重返執政。（作者為自由撰稿者）