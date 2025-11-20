藍白合防破壞 侯友宜：要有共同價值大家可接受機制

（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市長侯友宜今天針對若黨內有人破壞藍白合、國民黨主席鄭麗文稱必要時依各黨家規處理的說法，他表示，所有過程不但要公平公開透明，也要有一個大家可以接受的機制。

侯友宜今天出席板橋區溪北公園地下停車場啟用典禮，他接受媒體聯訪時宣布，溪北公園地下停車場開幕，即起1個月開放市民試停車，明年還會在此蓋一座兒童遊戲場，讓公園變得更美麗更好，讓孩子們、長輩們都可充分使用。

鄭麗文19日接受媒體聯訪時被問到若有黨內人士破壞藍白合作是否處分時說，非要祭出黨紀的例如惡意破壞、願賭不服輸、自己不是最佳候選人卻又要參選到底，必要時依據各黨家規處理。

媒體詢及對鄭麗文有關若黨內有人破壞藍白合，必要時依各黨家規處理說法的意見，侯友宜表示，政黨要合作，要有共同的價值，如何創造出人民有感的方向，這才是最重要的。

他表示，所有過程中不但要公平公開透明，也要有一個大家可以接受的機制，良性競爭外也要有合作機制，大家共同努力，希望國家會更好。

侯友宜也針對政院版財劃法表示，這些錢都是人民的納稅錢，至於在中央與地方的分配，「我希望事權分配能夠更清楚，包括水平分配的各項指標金額及垂直分配額度，把它說清楚」，中央地方好好溝通，就更能共同攜手往前走，這才是人民之福。（編輯：陳仁華）1141120