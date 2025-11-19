藍白合難度超高 陳學聖點破致命傷：談到「這點」就會破局

黃國昌將於今日和鄭麗文進行會面，被視為藍白合的重要起點。（鏡報李智為）

國民黨新任主席鄭麗文今（19日）下午將和民眾黨主席黃國昌會面，藍白合議題再度掀起政壇討論。國民黨前立委陳學聖昨（18日）在臉書撰文直言，藍白要合作「超高難度」，核心癥結在於2026縣市長提名、政黨實力落差及政治盤算不同，導致雙方「到關鍵時刻就破局」。他也以民進黨當年直攻總統的策略類比民眾黨想從縣市長層級擴張的企圖，強調藍白若無法放下私心，只能在民進黨執政縣市等象徵性選區合作，意義有限。

藍白合卡在哪？地方議員真的無從談起嗎？

陳學聖分析，2026「民代」部分本就各自提名，屬多席次選區，過去藍營也曾在國民黨、新黨、親民黨之間互相競爭，無所謂藍白默契可談。真正的關鍵在縣市長選戰，他指出，新竹市由民眾黨執政、人口40多萬，若民眾黨不願禮讓，國民黨怎可能讓出人口超過400萬的新北市？再加上若以「民調＋政黨實力」評估，兩黨根本談不下去。

政黨實力怎麼比？藍白真的沒有共同基礎？

他提及國民黨副主席兼祕書長李乾龍在2024總統選舉的經驗，強調藍白合不是比民調數字而已，還必須比較政黨基層、公職數量與組織動員。陳學聖直言：「這點一比，藍白馬上破局」，善意再多，遇到核心利益就全盤皆空。

民眾黨為何要衝縣市長？與民進黨當年直攻總統有何相似？

陳學聖認為，民眾黨企圖直接攻縣市長版圖，與民進黨當年主張總統直選的策略類似。當時民進黨認為「從地方包圍中央」太慢，改以「贏者全拿」的方式直接搶下總統，結果阿扁在藍營分裂下意外勝出。如此一來，民進黨得以開啟大量拔擢、吸納人才的循環，壯大今日的版圖。陳指出，柯文哲2024堅持選正，也出於同樣邏輯。

藍白還能在哪合作？意義大嗎？

他指出，真正能合作的恐怕只剩民進黨執政、勝算較低的縣市，但對藍白雙方爭議不大、意義也有限。

2024之後，藍白還有機會重啟新局嗎？

最後，陳學聖以「能捨方能得」作結，提問藍白雙方誰該退、誰能得？他期待歷經2024大選震盪後，藍白新領導層能展現不同以往的新作風與突破，「冀望今天有個好的開始」。

