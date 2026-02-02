（圖／本報系資料照）

2日是立法院新會期報到日，民眾黨因落實「兩年條款」，包括黨主席黃國昌在內的6名白委已於日前辭職，將由新的6名白委進行遞補，立法院的「藍白合」在新會期是否有變數，深受矚目。

國民黨主席鄭麗文和民進黨創黨主席柯文哲是藍白合的兩個太陽。柯說：比起「藍白合」，更重要的是「藍白分」，藍白分工合作，各做擅長的事。對於因「分」引發的爭議，柯日前也強調合作的態勢沒變。鄭主席也表明藍白之間的溝通沒有任何障礙。

難兄難弟，藍白彼此體諒，大處著眼，才是相待之道。藍白聯手在立法院推出或擋下的法案不少，兩黨合作的列車也依序開動，藍白社群為了一個「分」字怎解，雜聲此起彼落，大可不必。

以民調決定選舉候選人，不失公平，贏的上場，輸的下台；問題是，民調做的是現在，誰最後會贏？不到最後一刻很難預料！何況，國民黨固然是大黨，但以2024年大選的政黨得票率，民眾黨要求六都之一由白營出戰並不過分。有兩位藍營大老就說：「揖讓而升，下而飲。民眾黨同意新北市長人選經由民調確定，國民黨應該更加雍容大度！」

德國前總理施密特說：「唯有實力相當才有資格談判。」藍白陣營無論中央或地方都應心知肚明，贏得多數席位才能在政壇立足，如果2026年輸了，2028大選只會輸得更慘，因為民眾失望性賣壓鐵定更大。

安內才能攘外，國民黨輸掉政權3次了，內鬥內行、外鬥外行的本性仍在。現在談選舉，必須考量複雜的兩岸和國際關係，尤其是敏感的地緣政治衝擊。藍白過去1年多來，難得在施政理念和問政行動上取得共識，但不可能百分百一致。柯文哲以到南部參訪的經驗說出「國民黨不能太過樂觀」的心裡話，國民黨副主席蕭旭岑「感謝建言、虛心反省」的雅量，是藍白合的清音。

謠言止於智者，止謠上策仍待藍白多多推出彼此支援、相互諒解的行動，向大眾清楚展現在野分工合作的從政目標。

小黨非細漢，任何政黨都不會是某一政黨的附屬組織，平等對話、尊嚴協商是必要的合作修養。地方選舉的動員期動輒半年，藍白合首在參戰人選的敲定，國民黨不能舉棋不定，藍粉也不能自大到以為白營只能帶槍投靠。

當前的社會價值已不是非此即彼的選擇，藍白趕快找到共同的打擊目標，看清彼此選民結構的差異，再度凝聚反罷免時的氣勢，才能激發出最佳的投票疊加效應。藍衛兵、白衛兵都只會壞事！（作者為國家公益發展協進會榮譽會長）