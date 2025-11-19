藍白合領袖會談登場 新莊警動員警力維護現場秩序

2025年11月13日新北市／藍白合領袖會談將登場，新莊警分局員警攜帶金屬探測器等裝備進入。（民眾提供／吳嘉億新北傳真）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，今日（19日）下午將在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店舉辦在野領袖會談，由於擔心不法分子或群眾藉機發生滋擾事件，新莊警分局特別規劃警力，現場可以見到穿著刑警背心的員警攜帶金屬探測器等裝備進入，場面也令人頗為驚訝。

據悉因活動為民間主辦，警方不會進到會場，會場方面由主辦單位負責，為避免危害，14名警力佈署於飯店地下停車場使用金屬探測器，執行安檢預防檢查工作。不過此舉也被外界猜測應該是為了避免被批監控或蒐證之嫌。

對此，新莊警分局也發布訊息說明，指出將秉持「依法行政、行政中立」原則，確保社會安寧與公共秩序，規劃便衣警力置重點於活動預防性注控並配合線上機動預備警力，另還有維持周邊交通順暢，確實嚴防不法分子或群眾藉機發生滋擾事件，確保活動安全進行。

新莊警分局強調，該活動開放媒體至現場採訪，具高度社會關注，經主辦單位同意後，故安排適當警力維持活動安維。

