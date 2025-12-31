「藍白合」傳回民眾黨拚連任？ 高虹安：新竹市政仍優先

新竹市長高虹安稱一切以新竹市政為優先。(資料畫面)

2026年九合一選舉「藍白合」，國民黨將禮讓新竹現任市長高虹安競選連任，使新竹市成為首個「藍白合」縣市。新竹市長高虹安今（31日）針對是否競選連任表示，將以先復職、工作趕上進度為主，一切以市政為優先。

新竹市長高虹安回顧復職歷程指出，一審判決當天中午前即被停止職務，但二審後申請復職卻歷經行政流程，須親簽正本並等待公文往返，期間甚至被告知「不確定什麼時候能復職」，讓市府團隊一度錯愕，直到外界高度關注後，才於12月18日正式回到市府報到。她坦言，判決當天並非感到高興，而是專注處理復職事宜，盡快回到工作崗位。

廣告 廣告

針對國民黨不推人選，使新竹市成為2026年第一個藍白合縣市，高虹安表示，「非常感謝國民黨肯定我們在施政的表現」，對於國民黨主席鄭麗文及李乾龍表態，2026年新竹市長選舉由現任優先，相較其他縣市長人選的藍白協調，新竹市是無懸念的區域。至於是否要競選連任，她認為這是人生中很重要的決定，現在仍以先復職、將工作趕上進度為主，一切以市政為優先。

外界關注高虹安是否恢復民眾黨黨籍，她強調，政黨程序須尊重制度，目前尚未與黨中央正式討論，首要仍是市政，當初主動退黨是為避免對政黨造成負擔，對民眾黨仍抱持敬意，她會在與民眾黨主席黃國昌見面談過之後、尊重黨意，也可能有黨紀程序等相關問題，之後再討論恢復黨籍一事。





更多《鏡新聞》報導

黃暐瀚反對藍白擋軍購 徐巧芯批「霸王條款」：要放行兩張A4白紙？

翁曉玲提案降罷總統門檻 吳思瑤批「違憲之母」：台灣倒N輩子霉

王世堅緩頰中共軍演≠雙城交流成效 蔣萬安僅連聲道謝回應