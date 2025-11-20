「藍白合」兩黨主席說了算？

[FTNN新聞網]主筆／單厚之

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌前天（19日）舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，鄭麗文說藍加白是台灣主流最新民意，黃國昌會用最大誠意、最好方式選出最強團隊。兩人翻來覆去不斷強調藍白合的誠意，至於要怎麼合卻是一片空白。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌前天舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，鄭麗文說藍加白是台灣主流最新民意，黃國昌會用最大誠意、最好方式選出最強團隊。（圖／台灣民眾黨臉書）

對鄭麗文而言，當選至今不過一個月，卻接連出現普丁、吳石兩大亂流，亟需一個能對支持者交代、穩定軍心的事件，這場藍白合的大秀，不能有絲毫的差錯。對民眾黨和黃國昌而言，小黨在縣市長選舉中本就有被邊緣化的危機，尤其少了柯文哲站在台前，更需要這場會議撐住聲量，讓小草安心。

廣告 廣告

於是這場會議，兩黨主席極盡互相吹捧之能事，還特別取了「行動顧台灣」的名稱，還沒開會面就已經宣告結論了。整場會談雙方一致批評民進黨執政，不斷在藍白合的大義上做文章，對於實質的內容隻字不談，因為只要談到細節，就會有得失、有歧異、有摩擦，話自然就沒這麼好聽，氛圍經營的就會不到位。

雙方會談一個小時，談到智庫對接、參考民調、鄭麗文甚至談到破壞合作要祭出黨紀，看似頗有些共識，實則多半是空話。

首先，國民黨因為財務問題，去年大幅裁減智庫人事，每組僅剩一名研究員，智庫早就只剩下空殼，即便鄭麗文找了前內政部長李鴻源擔任智庫副董事長，也不足以重整團隊。況且，國民黨智庫與立院、地方政府一向是三條平行線，你研究你的、我做我的，根本無法轉化為實質的政策。就以鄭麗文日前出席白色恐怖紀念活動和國民黨副主席蕭旭岑的「一國兩區」為例，又何嘗經過智庫的研究和黨內凝聚共識的程序？

兩黨要在2026年大選合作，本質是一場各取所需的利益交換，雙方如果誠意足、善意多，談的空間就大一些，甚至有些可以計在帳上，以後再算；雙方如果互信不足，則就錙銖必較、針鋒相對，答應了還會反悔、稍有不慎就撕破臉，就像2023年總統大選一樣。

藍白兩黨或許在總統大選上互相需要，但在直轄市、縣市長層級卻是實力懸殊，民眾黨除了新竹市等極少數選區之外，連「敗事有餘」的能量都沒有，若真以民調為主要依據，民眾黨現在就可以打包了，根本就沒得談。

更難堪的現實是，以國民黨中央的能量，根本就做不了地方的主，否則就不會出現2022年新竹市長選舉，國民黨基層集體倒戈支持高虹安的情況。鄭麗文之所以敢喊黨紀，不過是因為國民黨在各地的民調都遠高於民眾黨可能人選，而非真的能開除誰。

2023年藍白合破局，當時只有一個柯文哲、一個侯友宜，2026年直轄市和縣市長選舉，卻有10幾個「侯友宜」和「柯文哲」，每個縣市都各自獨立、選情也不相同，國民黨中央根本沒有置喙的空間，所謂「以某縣市換某縣市」，根本就不可能會發生，了不起在新北、新竹市等各自強勢區，弄個樣版式的類初選，對彼此的支持者有各交代而已。

所謂的「藍白合」談判，至少在2026年地方選舉，是個只能說、不能做的議題，兩黨可以唱高調、打高空，營造合作的氛圍，卻不能真的去談細節和方法，如果真的這樣做，就必然有一方會或雙方都會非常難看。最好的狀況就是一直像前天那樣，兩黨主席都各自對支持者有交代，然後一路混到選舉結束，不管最終成敗如何，都可以宣稱自己已經盡力了。

更多FTNN新聞網報導

藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」

藍白合作善意堆滿場面話講不停 真走進深水區還能順風順水？

選戰傷痕、路線偏鋒：鄭麗文時代到來面臨三大難題

