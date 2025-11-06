藍白合！北市國民黨議員最低門檻31席單獨過半 戴錫欽：蔣萬安可幫民眾黨人選站台

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議員有61個席次，目前缺8席僅53席，新人紛紛摩拳擦掌，議長戴錫欽今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪提到明年市議員選舉，他說，明年地方選舉，國民黨議員最低門檻為31席，也願意跟民眾黨合作，如果市長部分藍白合力挺蔣萬安連任，蔣可去幫民眾黨人選站台，他會負責黨內協調工作。

戴錫欽表示，2022年國民黨選上31席、民進黨22席、民眾黨4席、無黨籍2席、平地及山地原住民議員各1席，合計61席，現今為國民黨28席、民進黨18席，最低門檻至少要單獨過半達31席，才能掌握多數席次，所以提名一定會超過31席。基於藍白合作，除了考慮民眾黨這幾席當選機率，也會評估國民黨在該選區有多少實力、席次較為合宜，讓國民黨席次最大化，加上友黨或無黨籍大家一起。

對於民眾黨現有四席議員(黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪)角逐連任，擬在於松山信義推出許甫、中正萬華推出吳怡萱，被問到是否願意跟民眾黨合作，戴錫欽說，「我們完全尊重民眾黨，不會去對殺，但是國民黨在每一區至少會維持現有的當選席次。」

戴錫欽提到，在台北市長部分，一樣審慎樂觀，藍白合作應有譜，但可能會有蔣萬安要幫民眾黨議員站台的附帶條件，「當然可以」，必須讓國民黨的議員知道，藍白既然要合作，就要誠心以對，如果民眾黨在沒有母雞的情況下，還願意表態支持蔣萬安，沒有理由不去幫忙站台，如何跟黨內同仁協調及說服，就是他身為主委的工作。

