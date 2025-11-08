藍白合「基隆模式」能全台複製？盤點5縣市合作潛力高
【記者邱筠媜／台北報導】2026選舉將近，民眾黨近來積極推動「聯合政府」，並擴及地方政府合作，其中以基隆市國民黨籍市長謝國樑與民眾黨籍副市長邱佩琳的「基隆模式」最受矚目。民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文均肯定基隆為藍白合示範區，可供其他縣市參考。不過，文化大學國發所兼任教授曲兆祥認為，若想把「基隆模式」推到全台22縣市，這個想法有點「羅曼蒂克」，應瞄準合作機會高的地區，例如宜蘭縣等「4個縣市」有機會藍白合。藍營幕僚則建議，新竹市可由民眾黨續任市長、國民黨任副市長，不過，若競爭激烈，跨黨派合作恐導致資訊外洩，對市政推動不利。
2022年12月12日，基隆市長謝國樑公布民眾黨籍的邱佩琳出任副市長。這場合作，被外界視為地方政府跨黨派共治的示範區，為台灣政治光譜添上一抹罕見的中間色。
細看分工，一名深耕基隆的藍營幕僚觀察，邱佩琳負責的業務以社福、教育為主，主管社會處、兒少處與教育處；市府祕書長方定安則統籌工程建設，謝國樑則綜理全局。該幕僚認為，謝國樑與邱佩琳兩人皆非政黨色彩濃厚之人，少了權力競逐的鋒芒，多了行政協作的務實。「大家都知道邱佩琳不會在基隆有想要選舉，所以也不會對她有刻意防範的感覺。」
在宗教活動的分工上，也別具巧思。民眾黨立委黃珊珊基隆服務處幕僚李嘉濠指出，謝國樑是基督徒，因此宮廟與民俗慶典多由邱佩琳代表出席，且基隆又是中國傳統節慶很興盛的城市，像是基隆鬼門開關、中元祭普渡等，都是基隆極其指標的宗教慶典活動。
李嘉濠也提到，邱佩琳深厚的媒體背景，讓市府在與產業對接上更加順暢。近期公車站牌企業認養計畫，多項合作案便由她親自牽線促成。「不以政黨為用人標準，對於市府團隊帶來很大助益，但這樣的團隊也需要不斷磨合，才能在政治與專業之間找到穩定的平衡。」
民眾黨近日積極研究「聯合政府」可能性，探索中央與地方層級合作的可行模式。民眾黨主席黃國昌表示，謝國樑與邱佩琳的合作，被外界稱為「基隆模式」，是地方政府藍白合作的示範區。黃國昌認為，地方政府的聯合執政經驗，對未來中央層級是否可行，有重要啟示，包括行政首長選舉方式及中央到地方合作的可能性。
國民黨新任主席鄭麗文也正面看待此合作模式，認為「基隆模式」可以成為未來藍白合作的範例，提供其他地方政府參考。
民眾黨基隆市黨部新聞部主任李文耀表示，在大罷免的過程中，民眾黨幾乎是把國民黨立委林沛祥的反罷免活動，當成是自己的事情在做，大大小小的罷免活動都是無役不與，在街頭、掃市場，各種的集會遊行民眾黨都參與，甚至於自己也有主導。
李文耀說，林沛祥順利通過大罷免，相信國民黨如人飲水，冷暖自知，藍營知道如果沒有民眾黨或小草全力支持，也不會贏得那麼漂亮。「大罷免之後，他們大家爲什麼開口閉口都是藍白合，因爲大家都已經真正的體會到在野合作的重要性，不合作就是關關難過；合作就是關關難過，關關過。」
文化大學國發所兼任教授曲兆祥指出，「基隆模式」可作為跨黨派合作的示範，但能否推廣到其他縣市，仍需依地方條件而定，跨黨派合作需因地制宜，不能盲目複製基隆模式。
盤點2026藍白縣市長可能合作的縣市，曲兆祥分析，在嘉義市方面，國民黨籍嘉義市長黃敏惠當4屆，明年卸任，目前未宣布接班人，因此與民眾黨立委張啓楷是否願意合作，仍存在變數。
宜蘭縣方面，國民黨可能提名宜縣議會議長張勝德或藍委吳宗憲，但民眾黨也有實力候選人前立委陳琬惠，因此雙方仍有合作可能。
至於六都，曲兆祥直言，臺南、高雄有一定合作空間，國民黨候選人謝龍介、柯志恩已浮上檯面，若民眾黨有人選，或可搭配共同競選；臺北、桃園因連任空間有限，合作可能性較低；臺中則因紅黑派系複雜，兩黨合作難度高，但議員選區合作相對可行。
至於新北市情況更為複雜，因涉及民眾黨主席黃國昌親自參選，國民黨由台北市副市長李四川最有機會出線，合作空間需視其他地方合作成果而定。
一名藍營幕僚表示，大家也都很希望藍白合，但前提是雙方在競爭時目標要明確一致。例如，新竹市目前民眾黨高虹安或代理市長邱臣遠，還是有很大的機率當選下一屆市長，那是不是可以把副市長的位置讓給國民黨來當，這或許是一個可以在選前就做好的調整。
不過，該名藍營幕僚強調，地方政府不同黨派的合作，如果雙方在競爭時非常激烈，聯合起來也不會有太正面的效果，因爲之後還是會再繼續競爭下去，而且等於是很容易把自己的部分機密泄露給潛在對手，首長也不會太安心。「只要掌握部分資訊，就有機會拿去政治操作，這件事情在推動市政上不見得是好事。」
曲兆祥指出，不同政黨在地方選舉的跨黨派合作經驗不多，基隆是極少數成功案例，所以黃國昌才會用「基隆模式」來舉例。
不過，曲兆祥認為，若想把「基隆模式」一次推到全台22個縣市，這個想法有點「羅曼蒂克、不切實際」，而是應挑選有機會合作的地方，因為即便同黨內合作也可能因派系利益出現困難。例如，過去國民黨早期在比較一黨獨大時，爲了平衡地方勢力，曾輪流提名縣議會議長與市長以平衡派系。
曲兆祥說，至於跨黨派合作面臨更大挑戰，包括政策差異與地方派系問題，但若雙方在地方有合適人選，並經過「聯合競選」，未來聯合政府運作成功機率較高。
