即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民眾黨今（3）日召開中央委員會，會中通過第三波公職人員選舉提名選區及名額，並通過選舉決策委員會之舉薦，徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026年宜蘭縣長。會後記者會由黨主席黃國昌、2026年宜蘭縣長提名人陳琬惠、中央委員、黨公職共同出席，展現全黨團結氣勢與決心，陳琬惠也承諾宜蘭鄉親，將秉持以「執行力」為民服務的核心價值，「用行動改變宜蘭」，一起為宜蘭翻轉未來。





黃國昌指出，母親就是在宜蘭縣羅東長大，「自己也算是半個宜蘭人」。在今日徵召陳琬惠代表台灣民眾黨參選宜蘭縣長，將陳琬惠「嫁給宜蘭，當宜蘭人的女兒」。黃國昌強調，陳琬惠深耕宜蘭，無論有無公職身分，從來沒有離開過，卸任立委至今持續為民服務，爭取福利。台灣民眾黨選決會及中央委員會一致同意並通過徵召陳琬惠參選，未來全黨都會是陳琬惠最堅強的後盾。

陳琬惠首先向宜蘭鄉親表示，「正式向鄉親遞交履歷、應徵宜蘭縣長一職」，自己已為宜蘭擘劃未來30年發展建設的願景，在科學、理性與務實的價值實踐下，以 「實踐承諾的行動力」、「共創願景的親和力」與「善用資源的創新力」，結合「三大主軸、九大政策」，為宜蘭帶來改變。

陳琬惠提及，宜蘭鄉親長期以來是「不看黨派、只看人的表現」，並肯定已故縣長陳定南 當年執掌縣政時的執行力，讓宜蘭從台灣後山蛻變為縣市治理典範。但近年來，宜蘭多位領導者，對公共利益的怠惰、毫無章法的治理態度，導致蘭陽平原失去光彩，白白浪費前人所建立的美好基礎，更讓宜蘭迷失方向。因此陳琬惠將以具體行動，為宜蘭注入新動能。







原文出處：快新聞／藍白合？宣布參選宜蘭縣長 陳琬惠拋三大政見

